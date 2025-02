Bekaert verkoopt staaldraadactiviteiten in Costa Rica, Ecuador en Venezuela

Bekaert heeft een overeenkomst gesloten om de staaldraadtoepassingsactiviteiten in Costa Rica, Ecuador en Venezuela te verkopen aan staalgroep Grupo AG. Het bedrijf verwacht dat de transactie een netto-opbrengst van ongeveer 37 miljoen dollar (zowat 35,62 miljoen euro) zal opleveren.

Het bedrijf verkoopt zijn aandelen in BIA Alambres Costa Rica S.A. in Costa Rica, Ideal Alambrec S.A. in Ecuador en Vicson S.A. in Venezuela, samen met hun dochterondernemingen in deze landen, aldus Bekaert in een persbericht. Die entiteiten produceren en verkopen staaldraadproducten voor de bouwsector, landbouw, de mijnbouw en industrie.

In 2024 genereerden die betrokken activiteiten 137 miljoen dollar (131,92 miljoen euro) in geconsolideerde omzet. De transactie waardeert de entiteiten op een geconsolideerde ondernemingswaarde van ongeveer 73 miljoen dollar (70,3 miljoen euro) en zal naar verwachting netto-opbrengsten van ongeveer 37 miljoen dollar opleveren. Bekaert verwacht dat de transactie in het derde kwartaal van 2025 zal worden afgerond.

In 2023 verkocht Bekaert ook al de staaldraadtoepassingsactiviteiten in Chili en Peru. Het bedrijf wil de blootstelling aan “volatiele markten” beperken en de aanwezigheid in sneller groeiende markten vergroten.

Jaarresultaten

Bekaert rapporteerde vrijdag ook jaarresultaten, die in lijn zijn met de analistenverwachtingen. De geconsolideerde omzet kwam 8,6 procent lager uit op 4 miljard euro. De volumes lagen 3,5 procent lager. De bedrijfswinst (ebit) daalde met 10,3 procent naar 348 miljoen euro.

Op de aandeelhoudersvergadering zal Bekaert een dividend voorstellen van 1,9 euro per aandeel (+6 procent op jaarbasis). Dat dividend zal parallel lopen met de huidige inkoop van aandelen ter waarde van 200 miljoen euro.

Voor 2025 verwacht het bedrijf dat de zwakke marktomstandigheden zullen aanhouden, “vooral in het licht van invoerrechten en tarieven”, aldus CEO Yves Kerstens.