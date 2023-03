Bekaert verkoopt activiteiten in Chili en Peru

Staaldraadfabrikant Bekaert heeft een overeenkomst gesloten om zijn staaldraadproductie in Chili en Peru te verkopen. Het bedrijf wil zijn blootstelling aan “volatiele markten” en productie met weinig toegevoegde waarde beperken, luidt het.

Bekaert zal de activiteiten overlaten aan zijn lokale partners. In Chili bezit het Belgische concern 52 procent van de aandelen, in Peru 38 procent. De bedrijven maken, verkopen en verdelen staaldraadproducten voor de bouw, landbouw, mijnbouw en industrie. In Chili dateerde het partnerschap al van 1948, in Peru van 1994.

Bekaert trekt niet helemaal weg uit de landen, want het behoudt er wel zijn kabelentiteiten Bridon-Bekaert. Dat zijn volle dochterondernemingen. Bekaert presenteerde woensdag ook jaarcijfers. Die waren volgens de verwachtingen van analisten. De omzet steeg met 17 procent tot 5,7 miljard euro dankzij productprijsstijgingen. De bedrijfswinst (ebit) daalde met 10,5 procent tot 459 miljoen euro. Op zijn aandeelhoudersvergadering zal het bedrijf een hoger dividend voorstellen: 1,65 euro per aandeel, na 1,50 euro over vorig boekjaar.