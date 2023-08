Befaamde butlerschool start nu ook met nannyopleiding en werkt samen met meest prestigieuze school ter wereld

Al tien jaar is de School for Butlers and Hospitality in Hertsberge een referentie, in binnen- en buitenland. Vanaf volgend jaar starten ze ook met een speciale nanny-opleiding, waarbij discretie en veiligheid heel belangrijk is. “Je moet onzichtbaar worden.”

Domein Canteclaer in het bosrijke Hertsberge is al jaren de uitvalsbasis voor de School for Butlers and Hospitality. Met de regelmaat van de klok leveren ze butlers af, na een intense training van acht weken binnen de school en ook op locatie. Hun skills kunnen ze vrij snel na hun opleiding toepassen in het werkveld, maar waar precies gaan we niet meteen te weten te komen. Allereerst omdat de school discretie hoog in het vaandel draagt, maar ook omdat de opdrachtgevers zo hoog geplaatst zijn dat ze hetzelfde verwachten. Oprichter Vincent Vermeulen neemt zijn vak dan ook heel serieus en legt de lat zo hoog mogelijk. Elk detail is daarbij belangrijk, al is het dubbel omdat er simpelweg geen details bestaan in dat vak. Elke beweging of handeling moet afgemeten en weloverwogen zijn.

Stoomcursus

“Er is al een paar jaar vraag naar een nanny-opleiding”, weet Vincent Vermeulen. “Oorspronkelijk zouden we in april 2020 afreizen naar Londen, om daar te spreken met het Norland College.”

Die school in Bath is de oudste en meest prestigieuze nanny-school ter wereld. Als koninklijke families of steenrijke zakenmensen iemand willen, dan kloppen ze aan bij Norland. Door de coronacrisis liep de samenwerking wat vertraging op, maar vanaf september volgend jaar schiet een Belgische opleiding uit de startblokken. En waar ze in het Verenigd Koninkrijk de kneepjes van het vak leren in een bacheloropleiding van drie jaar, kiezen ze in Hertsberge voor een stoomcursus van drie weken.

In de cursus zitten ook tips om je te verdedigen tegen kidnappers

“Het wordt een heel intensieve training. De opleiding is voor maximaal acht studenten. Niet alleen uit praktische overwegingen, omdat ze hier blijven slapen, maar ook omdat we in een kleine groep heel goed de focus kunnen houden. Er is interesse vanuit ons land, maar ook vanuit het buitenland. In principe is iedereen vanaf 18 jaar welkom, maar enige voorkennis helpt. Wie bijvoorbeeld ervaring heeft als zorgkundige, heeft een streepje voor. Ook meertaligheid is een voordeel. Maar we luisteren in principe naar iedereen die zich komt aanmelden. En nee, dat hoeven niet noodzakelijk jonge mensen te zijn. Levenservaring is ook een surplus.”

Die medische achtergrond is overigens niet onbelangrijk als je met kinderen werkt. “Eigenlijk is het als nanny je job om zoveel mogelijk taken van de ouders uit handen te nemen, zodat zij zich ten volle op de kinderen kunnen concentreren. Dat betekent niet dat op dat moment je werk erop zit. Maar als nanny wordt er geacht dat je op het juiste moment onzichtbaar bent. En discreet uiteraard.”

Ook zelfverdediging

Want in de cursus zitten ook tips om zich te verdedigen bij een eventuele bedreiging, zoals kidnapping. “Het is een job die een risico kan inhouden, ja. Als je werkt voor miljonairs of miljardairs, dan zijn die vaak erg gesteld op hun privé en zijn er misschien mensen met minder goede intenties die pakweg de locatie interessant vinden. Iets te loslippig zijn, kan een potentiële dreiging inhouden.”

De nanny-opleiding is volgens Vermeulen een waardevolle aanvulling voor het uitgebreide pakket van de butlerschool. “Wat weinig mensen weten, is dat we ook inzetten op bedrijfstrainingen, voor pakweg partners als Rolex of Brussels Airport. Recent hebben we ook zo’n opleiding gegeven aan de mensen voor La Réserve in Knokke-Heist.”

Verschil maken

Bovendien is etiquette geen zogenaamde dode materie. “Integendeel. We moeten blijven aandacht hebben voor de wereld waarin we ons begeven. De opkomst van de smartphone bijvoorbeeld, zorgt voor nieuwe regels. Maar de basis blijft belangrijk. Want met hospitality kan je écht het verschil maken.”