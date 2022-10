Beernems IT-bedrijf doet overname van JACO IT-solutions: “Veel nieuwe mensen met ervaring”

Sinds 1 oktober is het bedrijf JACO IT-solutions in handen van Cobral BV uit Beernem. Brecht Allaert wil zo de expertise en dienstverlening van Cobral verder versterken.

Een uitgebreid kantoor, nieuwe mensen en een overname, sinds 2015 werkt Allaert aan de groei van zijn IT-bedrijf in Beernem. In zes jaar tijd ging hij van 0 naar 10 medewerkers en die krijgen nu versterking van hun collega’s uit Oostkamp. Zaakvoerder Jan De Muynck komt niet over, hij focust nu op klanten met specifieke software.

Security

Brecht Allert doelde vooral op de overname omdat het bedrijf volgens hem bouwde op dezelfde pijlers als Cobral: complete IT-ontzorging, duurzame klantenrelaties en vlotte deskundige service. Ook in hun activiteiten hebben beide bedrijven heel wat gelijkenissen. “Als IT-bedrijf focussen we op de kleine en grote kmo’s. We bieden een cloudservice aan, net als telefonie en security. Vooral dat laatste aspect is sterk in opmars. Bij heel wat klanten testen we de beveiliging van hun ICT en zoeken we een oplossing op lange termijn. De bewustwording om goed op te letten met de data van je bedrijf, is er steeds vaker.” Samen met zijn team levert Allaert naar eigen zeggen maatwerk voor IT-diensten. “Iedereen kan bij ons klant worden. Wij helpen mensen bij het opstellen van een lijst van prioriteiten. Bovendien vind ik het belangrijk om menselijk te werken. IT is niet voor iedereen even gemakkelijk. We proberen het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken. Iedereen denkt dat cybersecurity veel geld kost. Maar als je dat gericht aanpakt en het plaatje op lange termijn bekijkt, dan valt dat zeer goed mee.”

Huiselijke sfeer

Met de overname wil de zaakvoerder niet per se uitbreiden. Hij wil vooral inzetten op een snellere service. “In onze sector gaat het vaak heel snel, daarom moeten we kort op de bal spelen en snel een oplossing zoeken. Bovendien komen er door de overname ook mensen met heel veel ervaring over. Ik kan niet ontkennen dat dat meespeelde, want het is erg moeilijk om op dit moment zulke mensen te vinden.” Voorts zet Cobral volgens Allaert in op een huiselijke sfeer in het bedrijf. “Daarom richtten we onze kantoren in appartementen in. We voegden onlangs nog bijkomende kamers bij om genoeg ruimte te hebben. We hebben ook een dartsbord en een gamemachine en blijven vaak eens hangen na het werk. Dat groepsgevoel en die persoonlijke aanpak willen we ook uitstralen naar de klanten.”