Beenhouwer Decupere opent waar Bart en Inge 30 jaar hun slagerij in Wervik hadden

Bart Versaevel en Inge Stragier (beiden 50) stonden vrijdag voor de allerlaatste keer in hun slagerij Bart & Inge in de Leiestraat in Wervik. Na dertig jaar is het verhaal ten einde. Om medische redenen moet Bart het wat kalmer aan doen. Beenhouwer Decupere uit Beselare kocht het handelspand en begint er op donderdag 12 oktober een tweede slagerij.

“We gaan allebei in de slagerij in Beselare werken”, vertellen Bart en Inge. “Het wordt voor ons een heel ander leven. Het is genoeg geweest.” Bart zal als freelancer zijn uren kloppen in het atelier, terwijl Inge de klanten zal bestellen.

De verkoop van de nog enige slagerij in het stadscentrum van de grensstad was rap geklonken. “Nadat Bart en Inge het nieuws hadden bekendgemaakt op Facebook, nam immobiliënmakelaar Darky Serroen met mij contact op”, zegt Jan-Klaas Decupere. “Bart & Inge is een mooie zaak, met een goede naam en hetzelfde DNA als dat van ons. Met een tweede slagerij zorgen we voor een mooie mix.”

Jan-Klaas Decupere en Lies Vandenbroucke, beiden 34, namen in maart 2017 de zaak over van Geert en Nicole, de ouders van Lies. Jan-Klaas groeide op in Boezinge. Hun tweede zaak krijgt een nieuwe gevel met een andere naam en het logo van Beenhouwer Decupere. Maandag begonnen de schilderwerken aan de gevel, die voortaan wit kleurt.

Lander en Robin

Slagers Lander en Robin worden de nieuwe gezichten in de Leiestraat. “Alles wordt hoofdzakelijk in ons atelier in Beselare geproduceerd en dan hier afgewerkt”, zegt Jan-Klaas. “Er komen een paar producten bij. Lander en Robin zullen afwisselend hier aanwezig zijn en de verantwoordelijkheid over onze tweede slagerij hebben. Het zijn twee gasten die ambitie hebben en willen meestappen in ons verhaal.”

“De klik met de nieuwe eigenaars was er direct”

Lander, uit Kruiseke, werkt zes jaar voor Beenhouwer Decupere, Robin (Beselare) vier jaar. Lander leerde het vak in Ter Groene Poorte in Brugge, zijn collega trok naar de beenhouwersschool (nu officieel Technisch Atheneum) in Diksmuide. Ze zien het alvast zitten. “Het is niet zodanig ver en het is hier een sterke, mooie zaak”, zegt Robin. “We zijn hier een paar keer geweest met onze patron en troffen met Bart en Inge twee sympathieke mensen. We staan wel open voor een beetje uitdaging. We waren redelijk rap overtuigd toen Jan-Klaas ons hiervoor vroeg.”

Goed team

Bakkers, slagers, het is een ‘harde wereld’. Twee zaken runnen is uiteraard niet evident. “Met een goed team is alles mogelijk”, zegt Jan-Klaas. “Goede en gemotiveerde nieuwe mensen zijn welkom. We maken veel zelf en trekken daardoor gemakkelijker mensen aan die de stiel willen leren.”

Ook Bart en Inge zijn uiteraard heel tevreden. “De klik met de nieuwe eigenaars was er direct”, benadrukt Inge. De slagerij in de Tabaksstad was de nieuwe eigenaars bovendien niet onbekend. “Toen we onze slagerij in Beselare lieten inrichten, bleek het te gaan om dezelfde winkelbouwer die destijds slagerij Bart & Inge had vernieuwd”, zegt Jan-Klaas. “Vooraf zijn we hier toen een paar keer komen kijken.”

De ervaring van Bart wordt een pluspunt voor Beenhouwer Decupere. “Bij ons zal hij zijn kennis doorgeven”, zegt de zaakvoerder. “Tussen al de jonge gasten in Beselare”, aldus Lander en Robin met een kwinkslag.

Tweemaal verrast

Bart en Inge werden enkele dagen voor de sluiting verrast door goede vrienden, die vooraan ballonnen kwamen ophangen en daarmee de gevel versierden. Buren Bart Pauwelyn en Anne Claeys van restaurant De Waterkant zorgden donderdagmorgen ook voor een verrassing, met een ontbijt en een mand vol lekkers.

Kort na de middag ging dan vrijdag het rolluik naar beneden en viel het doek over een rijke geschiedenis. “Aan iedereen van harte bedankt voor de vele cadeautjes, kaartjes, taart en lieve berichtjes”, zeggen Bart en Inge.

Het winkelpersoneel blijft in dienst. Woensdag wordt de sluitingsdag. Bart & Inge was open op woensdagvoormiddag. De sluitingsdag op zondag blijft. Er wordt een flyer over Beenhouwer Decupere Wervik verdeeld.

Meer info: www.beenhouwerdecupere.be