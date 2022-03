Bedrijventerrein Haandeput in Meulebeke officieel geopend

Vrijdagavond had de officiële opening plaats van het bedrijventerrein Haandeput in Meulebeke. In zijn welkomstwoord beklemtoonde burgemeester Verwilst dat het lokaal bestuurmaximaal kansen wil schenken aan de groeiende bedrijven en op die manier de werkgelegenheid wil stimuleren.

“Met 14 ha bijkomende ruimte in onze gemeente om te ondernemen, hebben zich 25 bedrijven gevestigd hier in de Haandeput. Samen met deze site werden er in de afgelopen 5 jaar 140 jobs gecreëerd. We kunnen dus gerust spreken van een ondernemersdynamiek in onze gemeente”, aldus de burgemeester.

UNIZO voorzitter Ronny Soenens : “Als lokaal UNIZO bestuur bouwen we mee aaneen sociaal-culturele vereniging die ondernemende mensen samenbrengt. We geloven in de kracht van ontmoeting waar ondernemers en gelijkgestemden elkaar steunen en zo een meerwaarde creëren.” Gastspreker was Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “We begeleiden zowel onze lokale besturen als ondernemers naar een klimaatbestendige leefomgeving waar het aangenaam werken en leven is. We gaan voor CO2-neutrale bedrijventerreinen met bedrijven die 100% hernieuwbare energie verbruiken. Verder is er ook ruimte voor groen en waterberging en hebben we aandacht voor duurzame mobiliteit en veiligheid.”