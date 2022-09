Bedrijventerrein Gouden Appel officieel opengesteld in Oostrozebeke

Met de officiële openstelling van het bedrijventerrein de Gouden Appel, gekneld tussen de Hulstestraat en Leegstraat, beschikt de gemeente over een parel van een mini-industriezone die uitgegroeid is tot een begrip, opende Kurt Demasure van Unizo Oostrozebeke die samen met de gemeente en de West-Vlaamse intercommunale WVI de openstelling organiseerde.

De eer om als eerste aan het woord te komen was weggelegd voor schepen van lokale economie Olivier De Marez. “Als gemeentebestuur zijn we verheugd dat deze bedrijvenzone, 15 jaar nadat het RUP Spookkasteel door de deputatie werd goed gekeurd, intussen alle percelen zijn ingevuld. Wij blijven inzetten op onze bedrijven om hen voldoende mogelijkheden te bieden om te blijven groeien. Momenteel hebben we in onze gemeente nood aan bijkomende ruimte om te ondernemen. De invulling van het nabijgelegen RUP Gouden Appel was hierbij cruciaal. Maar dat alleen zat niet voldoende zijn zodat we blijven ijveren via diverse kanalen om extra ruimte te bekomen.”

Geert Sanders van de intercommunale wees erop dat de realisatie van dit bedrijventerrein heel lang geduurd heeft vooraleer het gerealiseerd werd. “Het was een heel lang project, maar het mag gezien zijn. Ik moet wel bekennen dat het heel moeilijk zal zijn om naar de toekomst toe nog meer ruimte te scheppen in een tijd waarin iedereen gaat voor open ruimtes. De Gouden Appel is een kwalitatieve locatie waarvan het groenonderhoud zelf verzorgd word door de bedrijven die er gevestigd zijn. Zij zorgen ook voor een collectieve waterbuffering.”

Toekomst

Geert Sanders wees erop dat de bedrijven terreinen van de toekomst er heel anders zullen uitzien. “Er zal moeten gebouwd worden op veel kleinere percelen en men zal zijn heil moeten zoeken in stapelgebouwen. De toekomstige bedrijven zullen meer en meer in de hoogte moeten gaan. Toch gaan we er alles aan doen om bijkomende ruimte te vinden voor de grote bedrijvigheid die er nu is.”