Bedrijventerrein De Stip geopend: “Knipoog naar eerste voetbalveld van Racing Harelbeke”

Burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze en Werner Annaerts, administrateur-generaal van OVAM, gaven symbolisch de aftrap van het nieuwe bedrijventerrein De Stip, een knipoog naar het eerste voetbalveld van Racing Harelbeke. Ontwikkelaar Brocap en Nebim, partner in de ontwikkeling en voormalig eigenaar, zagen dat het goed was.

Het terrein aan de Deerlijksesteenweg in Harelbeke was oorspronkelijk eigendom van Nebim België, een Volvo Truck dealer. Het terrein werd door een intense samenwerking tussen Nebim en Projectontwikkelaar Brocap, met medewerking van Stad Harelbeke en Leiedal, omgebouwd van een verontreinigde, verlaten site tot het nieuw bedrijventerrein De Stip van ruim 2 hectare.

Twee voordelen

Het resultaat is een kmo-zone met 26 moderne loodsen waar kleine ondernemers terechtkunnen. Vier van de 26 loodsen hebben een woongedeelte: vier zogenoemde huisnijverheden. Omdat er erg vervuilde grond aanwezig was, werkten de publieke en private partners samen in een zogenoemd Brownfieldconvenant. “Het convenant heeft eigenlijk twee voordelen voor de eigenaar. Enerzijds kan de aankoop van de site vrij van registratierechten gebeuren. Daarnaast hoef je voor de sanering geen financiële waarborg te stellen. De eigenlijke saneringskost is wel gedragen door de eigenaars. We kregen voor dit project ook subsidies van VLAJO voor de aanleg van de infrastructuur”, duidt Stefanie Longueville van projectontwikkelaar Brocap.

Heel wat troeven

“Voor een stad als Harelbeke betekent een dergelijk bedrijventerrein heel veel. Het biedt kansen aan lokale ondernemers die mee de ruggengraat vormen van onze lokale economie”, aldus burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze. “Het is mooi hoe ondernemen en wonen samengaan op een moderne site die opgaat in de omgeving met ook veel groen. De zone biedt heel wat troeven.”

Ondernemer Frederik Hoornaert uit Bavikhove neemt het parkmanagement voor zijn rekening. “Kijken of alles in orde en afgesloten is, of er geen vuilnis ligt. De eigenaars kunnen aan mij eventuele mankementen kenbaar maken.”

Racing Harelbeke

De naam De Stip verwijst naar het voormalig voetbalveld van toen Racing Harelbeke, het huidig KRC Harelbeke. In 1947 werd er op dit terrein een voetbalterrein aangelegd voor Racing Harelbeke, dat in 1947 ook kampioen speelde. “Het was dus redelijk vruchtbare grond. Nu, zoveel jaar later, krijgt het een nieuwe bestemming. ‘De Stip’ verwijst inderdaad naar de stip op een voetbalterrein”, aldus de burgemeester.