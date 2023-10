Bedrijvencampus Walle Kortrijk op gang getrapt: “Site heeft veel potentieel als plek voor nieuwe economische ontwikkeling”

Projectontwikkelaar Futurn gaf het startschot voor de herontwikkeling van de oude industriële site waar Belgian Industrial Carpets (BIC) decennialang haar activiteiten ontplooide, middenin de Kortrijkse wijk Walle.

De voormalige eigenaar van de vroegere BIC-fabrieken, de familie Saelens, sloot in 2020 een principeakkoord met Futurn. “We beogen een gemengde herontwikkeling met focus op bedrijvigheid, KMO-units en kantoren. Dit alles met aandacht voor duurzaam ruimtegebruik en een naadloze integratie in de omgeving. Met waardering voor het karaktervolle fabriekspand vertrekt de herinrichting van de site van een maximaal behoud van het erfgoedkarakter zonder in te boeten aan functionaliteit”, zegt Frederik Baert, managing partner van Futurn.

“Walle biedt een rijkdom aan waardevol patrimonium, texturen, patina en materialen. Het is onze taak om een symbiose te creëren tussen nieuwbouw en de bestaande gebouwen en structuren. Het is onze ambitie om het karakter te bewaren en er hedendaagse functies en identiteit aan toe te voegen”, vult medezaakvoerder Gunther Biddelo aan.

Het ontwerp is van Goedefroo Architects. Het architectenteam Bogdan & Van Broeck werkte verder aan de plannen.

Duurzaamheid

Voor dit ambitieuze project werd een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt dat moet zorgen voor een beter gebruik van de ruimte van de oude BIC-site. “De site en omgeving zijn een belangrijke schakel op de Noord-Zuidas, tussen het centrum en Hoog Kortrijk. De site heeft veel potentieel als plek voor nieuwe economische ontwikkeling”, weet schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens.

“Het plan maakt de verouderde bedrijfssite klaar voor de toekomst en laat de buurt beter aansluiten bij de stad. Er komt een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding, waarbij het park de Blauwe Poort en het Halenplein vlotter bereikbaar worden. Ook voor werknemers op de site wordt het makkelijker om met de fiets en het openbaar vervoer naar het werk te komen”, aldus eerste schepen Ruth Vandenberghe.

“Futurn pioniert binnen project Walle ook met een warmtenet (BEO-veld)”, zegt Biddelo. “Het veld functioneert in combinatie met geothermische warmtepompen als een grootschalige centrale verwarming en transporteert warme en koude lucht naar de verschillende gebruikers op de site. Dit systeem maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen en heeft hierdoor een minimale ecologische voetafdruk.”

De ontwikkelaar voorziet in het ontwerp ook ruimte voor groen. Futurn start deze maand nog met de werkzaamheden en de verkoop.