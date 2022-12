Bedrijf van Hans en Leen in Alveringem draait volledig op groene stroom

In de Neerloopstraat kan je niet naast het bedrijf van Hans Gheldof en Leen Vanoverbeke kijken. Het kweken van varkens en quinoa staan hier centraal. De zonnepanelen op het dak van hun loodsen doen dit grote bedrijf volledig op groene stroom draaien. Wat de panelen aan overproductie realiseren, is via energieplatform Bolt voor zo’n 78 gezinnen beschikbaar.

Ondernemerskoppel Hans Gheldof (41) en Leen Vanoverbeke (40) streven op hun landbouwbedrijf ondertussen bijna twintig jaar naar eerlijke lokale producten. Vernieuwend en vooruitstrevend zijn ze hier ook! In 2015 waren Hans en Leen bij de eersten in België om quinoa te beginnen kweken, een atypisch product voor deze streek, maar waarvan de oogst ondertussen bij Colruyt en Carrefour in de rekken ligt.

“Wij houden van gezonde en eerlijke producten”, zegt Hans Gheldof. “Maar minstens even belangrijk vinden wij het om ook een steentje bij te dragen aan ons leefmilieu. Zo streven wij er naar om op vlak van energie zelfvoorzienend te zijn. Wij hebben hier nogal wat daken en dank zij hun goede oriëntatie was de keuze voor zonnepanelen snel gemaakt. Op die manier wekken wij nu Belgische en honderd procent eerlijke stroom op. Wat ons bedrijf aan opgewekte energie niet zelf kan gebruiken, stellen we rechtstreeks beschikbaar aan andere geïnteresseerden via energieplatform Bolt, een jong bedrijf uit het Brusselse.”

Overschot

“Wij werken sinds oktober 2021 samen met Hans en Leen Gheldof uit het Alveringemse Gijverinkhove”, zegt Dorien Janssens van Bolt. “Hans en Leen hebben op jaarbasis zo’n 280.000 kilowattuur aan zelf opgewekte stroom over. Wij kopen die bij hen aan. Omdat een gemiddeld gezin op jaarbasis zo’n 3.500 kilowattuur verbruikt, kunnen gemiddeld 78 Belgische gezinnen van deze groene stroom gebruik maken. Heel wat Belgen willen groene energie en wij maken dat mogelijk door een connectie te maken tussen echte mensen. Transparantie vinden wij belangrijk.”

Via Bolt kan je op de kaart van België kijken wie streekstroom aanbiedt in jouw buurt. In Gijverinkhove kom je bij Leen en Hans terecht. Misschien kunnen zij andere ondernemers inspireren. “Het is onze ambitie om op termijn drie energie-opwekkers te hebben in elke gemeente zodat mensen bij wijze van spreken om de hoek groene stroom kunnen kopen. Dit kan volgens ons een steen verleggen inzake de klimaattransitie”, aldus nog Dorien Janssens. (AB)