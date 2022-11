Bedrijf in bosbrandbestrijdingsvliegtuigen vestigt filiaal op Oostendse luchthaven

Roadfour, het Belgische startupbedrijf dat de Seagle ontwikkelt, de nieuwe generatie amfibie bosbrandbestrijdingsvliegtuigen, heeft een filiaal gevestigd bij het North Sea Aviation Center (NSAC) aan de Oostendse luchthaven.

De vestigingsnaam wordt ‘Roadfour Oostende’. Roadfour onderzoekt de mogelijkheden voor de inplanting van de Final Assembly Line (FAL) voor de Seagle, hét nieuwe Europese blusvliegtuig. “De vestiging van een filiaal in Oostende is een noodzaak om gesprekken met de verschillende stakeholders in Vlaanderen te faciliteren”, zegt Luc Stultjens, community manager Benelux bij Roadfour. Oostende is op dit ogenblik één van de mogelijke Europese locaties voor de inplanting van de FAL. Deze locatie zorgt op termijn voor een tewerkstelling van ongeveer 450 directe en 450 indirecte voltijdse medewerkers.

Filip Roelandt, ceo van het Economisch Huis Oostende, juicht de keuze van Roadfour om een filiaal te openen in Oostende toe. “De luchthaven van Oostende is dan ook dé plaats bij uitstek om een dergelijk ambitieus project te ontvangen. Een luchthaven die qua omvang aansluit bij de noden van het bedrijf, een sterke luchthavencommunity, de ondersteuning vanuit alle bestuursniveaus, de vlotte ontsluitingsmogelijkheden en de hoge scholingsgraad van de regio zijn belangrijke troeven om Roadfour hier een grote toekomst te kunnen bieden”, aldus Filip Roelandt.

“Als Belgische startup wensen wij de troeven van ons eigen land zo breed mogelijk te onderzoeken. Dit laat ons toe om een strikt objectieve beslissing te nemen voor de definitieve inplanting van onze FAL. Deze beslissing zal een lange termijn-impact hebben op een volledig ecosysteem. Voor de voorbereiding van deze beslissing is een nauwe samenwerking met de lokale stakeholders een must. De keuze om hiervoor ons Roadfour Oostende-filiaal te openen, kadert volledig in onze strategie”, zegt Gaëtan Du Four, ceo en medestichter.

Europese steun

“De Seagle draagt sterk bij aan de wereldwijde CO2-vermindering”, zegt het bedrijf. “Het is de visie van Roadfour om de milieuvoetafdruk van de huidige en toekomstige bosbranden te verminderen om de toekomstige generaties te beschermen. De missie is daarom unieke en innovatieve producten ontwikkelen voor de brandblusbestrijding vanuit de lucht. De zeven gigaton jaarlijkse en wereldwijde CO2-uitstoot, veroorzaakt door de mega-bosbranden, zijn de oorzaak van het verlies van mensenlevens en van fauna en flora van hele leefgebieden. De economische impact wordt geschat op meer dan 100 miljard euro per jaar. Denk maar aan het verloren gaan van huizen, bedrijven, infrastructuur en landbouw met de daarbij horende stijgende luchtvervuiling.”

“De amfibie bosbrandbestrijdingsvliegtuigen van Seagle in de zwaarste categorie maken op alle vlakken gebruik van de meest moderne technologieën. Dit maakt van de Seagle het meest vooruitstrevende en de meest missie-efficiënte toestel op de markt. De beschikbaarheid van het Europese Rescue-budget van 800 miljoen euro voor de aankoop van materiaal voor bosbrandbestrijding, inclusief de aankoop van bosbrandbestrijdingsvliegtuigen, moet het mogelijk maken om de Europese soevereiniteit in dit domein te garanderen”, aldus Roadfour. “Meer nog, door deze budgetten in Europa zelf te investeren, stimuleert het een uitgebreide Europese kennisopbouw en investeren we in de waardeketen en werkgelegenheid. Naast de directe en indirecte tewerkstelling op de locatie van de FAL (totaal 900 voltijdse equivalenten) is er een tewerkstelling van 5.000 voltijdse equivalenten in de Europese waardeketen.”