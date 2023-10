Bedrijf 247TailorSteel start met productie in nieuwe vestiging in Hooglede

Twaalf maanden geleden kondigde 247TailorSteel, marktleider in Nederland op het gebied van op maat gesneden metalen platen, buizen en plooidelen, haar eerste Belgische vestiging aan, in het West-Vlaamse Hooglede. De productie in deze innovatieve productiefaciliteit ging nu van start.

“Met de komst van de nieuwe fabriek in Hooglede versterken we onze positie in de markt en bieden we meer mogelijkheden voor onze klanten in België, Luxemburg en Noord-Frankrijk”, verklaart Carl Berlo, CEO van het bedrijf.

Volledig eigen machinepark

Met de nieuwe productiefaciliteit groeit het machinepark van 247TailorSteel naar meer dan 60 lasersnijmachines, 50 plooibanken en 20 buislasers. Op een locatieoppervlakte van 17.000 m² worden er in eerste instantie vier lasersnijmachines, vier plooibanken, drie buislasers en twee machines voor randafwerking geplaatst. Het machinepark zal gefaseerd uitgebreid worden.

“Dankzij ons eigen hightech machinepark en de online software Sophia kunnen onze klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week hun bestellingen online plaatsen, in slechts één minuut een offerte ontvangen en hun product binnen 48 uur geleverd krijgen”, legt Berlo uit.

Nieuwe banen voor de regio

De bouw van de nieuwe fabriek zal in eerste instantie 100 nieuwe banen opleveren en op de langere termijn worden ongeveer 250 werknemers verwacht. “Met de nieuwe productiefaciliteit is hier een toekomstgerichte industriële vestiging gerealiseerd. 247TailorSteel zal daarmee een verrijking zijn voor Hooglede en voor de regio”, zegt de burgemeester van Hooglede, Frederik Demeyere.

Internationale expansie

247TailorSteel is sinds de oprichting in 2007 een belangrijk bedrijf in deze markt en heeft inmiddels een grote, loyale klantenkring. Naast de vestigingen in Nederland, Duitsland en België zijn er ook plannen voor productielocaties in andere Europese landen. In totaal moeten er in 2025 tien productielocaties actief zijn.