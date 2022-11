Beauty Lounge van schoonheidsspecialiste Lauren Degeldere wil altijd blijven vernieuwen

Op zaterdag 19, zondag 20, maandag 21 en zaterdag 26, zondag 27 en maandag 28 november organiseert Lauren Degeldere twee openingsweekends in haar zelfstandige zaak Beauty Lounge in de Weststraat 19.

Lauren (19) is de dochter van Xavier Degeldere uit de Weststraat en Kristel Verkeyn, partner van Serge Bultynck, uit de Heidebloemstraat. Zij is de zus van Lieze en de stiefzus van Stacy en Sarah. Lauren vult haar vrije tijd met bijleren voor haar job, wandelen, een uitstap naar zee,… Ze studeerde in De Wingerd, waar haar mama leerkracht is. Daarna volgde ze tot aan het vierde middelbaar de lessen in het Sint-Jozefsinstituut in Tielt. Haar studies sloot ze af in Syntra West in Brugge. “Daar kon ik meer met m’n handen werken en ik heb daar ook duaal leren gevolgd. Dat is de school combineren met een job. Ik begon in het schoonheidssalon Kim in Ardooie, waar ik een vast contract heb.”

Het is al van jongs af de droom van Lauren om professioneel iets te doen rond schoonheid. “Sinds mijn tweede middelbaar ben ik bezig met schoonheid. Eerst dacht ik aan het beroep van kapster, omdat ik graag bezig ben met haar. Mama zei echter dat schoonheidsspecialiste meer iets voor mij is, omdat je meer variatie hebt. Ik geef haar nog altijd volledig gelijk, die variatie zorgt voor een leuk gevoel in mijn werk. Ik kan nagels verzorgen, doe pedicure, gelaatsverzorging,… Als kapster is het werk eerder beperkt.”

Ook ‘s avonds

“Ik blijf werken bij Kim in Ardooie. Ik ben altijd thuis op maandag, dinsdag en vanaf zaterdagmiddag. Wie een afspraak maakt, kan ook na mijn dagtaak na 18 uur hier terecht”, zegt Lauren. “Ik weet dat er veel collega’s rond 19 uur al sluiten, terwijl ik zelfs daarna nog beschikbaar ben indien een klant dat vraagt. Ik ben immers nog jong. Ik heb er geen probleem mee dat ik een of meerdere avonden moet doorwerken.”

“Ik volg nog altijd de nieuwste trends op het gebied van schoonheid”

“Er is veel concurrentie in mijn branche. Vandaar dat je altijd vernieuwend moet zijn. Ik volg enorm veel opleidingen en zorg ervoor dat ik altijd mee ben met de nieuwste trends op het gebied van schoonheid. Wanneer je klanten dit merken, blijven ze wel degelijk verder langs komen. Ik wil mijn salon uniek maken. Dat zal mijn stokpaardje blijven: vernieuwend blijven. Er zijn collega’s die zich focussen op nagels of voeten. Ik leg de focus op beide, terwijl ik ook juwelen verkoop die passen bij een bepaald type nagels. Bij mij kan je dus het hele pakket verkrijgen”, knipoogt Lauren, terwijl we even mogen rondkijken waar ze haar job uitoefent, namelijk in de woning van haar papa.

“Deze kamer stond leeg, zodat dit een mooie kans is om te starten en een eigen cliënteel uit te bouwen.”

40 tot 100 euro

“Of een schoonheidsbehandeling duur is?#&# &“Dat is afhankelijk van de behandeling. Ik bied mensen met een kleiner budget ook al iets aan. Mijn verzorgingen variëren van 40 tot 100 euro. Mensen kunnen langskomen voor een korte stevige verzorging, maar ook voor één van anderhalf uur met zelfs een rugmassage. Ik heb dus voor ieder budget wel iets aan te bieden.”

(PD)