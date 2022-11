Beaulieu uit Wielsbeke neemt Amerikaanse kunstgrasproducent over

Beaulieu uit Wielsbeke neemt kunstgrasproducent Act Global uit de Verenigde Staten over. Daarmee versterken ze hun positie op de wereldwijde groeiende markt van het sportkunstgras. Het Amerikaanse bedrijf Act Global heeft al bijna 300 gecertificeerde velden geïnstalleerd voor voetbal (FIFA), hockey (FIH) en rugby (WR). Over de overname zijn er geen financiële details bekend.

Beaulieu International Group (B.I.G.) uit Wielsbeke heeft een overeenkomst getekend met de Amerikaanse kunstgrasproducent Act Global om het bedrjif volledig over te nemen. Hiermee versterkt B.I.G. haar positie in de sportafdeling van de kunstgrassen. Vandaag is Beaulieu leider in de padelmarkt, maar met de overname van Act Global met hoofdkantoor in Texas willen ze nu meer mikken op de groei in voetbal, hockey en andere sporten.

Uitbreiden productie

“Met de overname versterken we niet alleen onze positie wereldwijd, maar we breiden ook onze productiemogelijkheden in Noord-Amerika verder uit. We zullen op die manier ons portfolio ook kunnen inzetten voor enkele belangrijke zaken, zoals landscaping, luchtvaart en stortplaatsen. Tegelijk blijven we ook bezig met onze doelstellingen om het produceren van duurzame producten een boost te geven”, vertelt CEO Pol Deturck.

Het Amerikaanse Act Global heeft verschillende projecten lopen in meer dan 90 landen, waarvan 300 gecertificeerde velden geïnstalleerd in het sportsegment. “We zijn blij dat we een deel mogen zijn van de B.I.G. familie. We zijn op het vlak van klantenwerking en zoeken naar oplossing heel complementair en kunnen samen dus werken aan een ideale en succesvolle positie in de sport- en andere markten”, besluit John Baize, CEO van Act Global.