Beau (26) neemt Keurslager Sanders over van Dirk (61) en Hadewijch (61): “Ik blijf hier wel nog enkele jaren werken”

Op vrijdag 28 maart sluit Keurslager Sanders aan de Gistelsesteenweg na veertig jaar de deuren. Maar de opvolging is verzekerd door overnemer Beau Trybou (26) uit Koksijde, die een week later al van start gaat. “Ik blijf zelf wel nog enkele jaren werken in de slagerij”, zegt Dirk Sanders.

Na bijna veertig jaar komt een einde aan het verhaal van slagerij Sanders aan de Gistelsesteenweg in Sint-Andries. Op 28 maart openen Dirk Sanders (61) en Hadewijch Florizoone (61) en hun team voor het laatst de deuren van de vertrouwde en populaire slagerij. De door de wol geverfde slager groeide op in een landbouwersfamilie in Pervijze en volgde zijn slagersopleiding in Diksmuide. Zijn echtgenote Hadewijch is de dochter van een verzekeraar uit Alveringem. “We zochten destijds een slagerij om over te nemen. Nadat we vruchteloos in Koksijde en Ieper hadden gezocht, zijn we Brugge gaan verkennen waar slagerij Maeyens in Sint-Andries over te nemen stond”, zegt Dirk. “In november 1985 zijn we hier van start gegaan. Mijn vrouw ontfermt zich al altijd over de bereide gerechten en slaatjes, terwijl ik het vers vlees en de andere bereidingen op mij neem.”

Niet in de familie

“In 1991 hebben we de winkel vernieuwd en in 2005 hebben we het pand naast het onze aangekocht om zo het atelier en de winkel groter te kunnen maken”, vult Hadewijch aan. “Zo konden we vlotter werken en alles mooi uitstallen.”

Maar nu kiezen Dirk en Hadewijch er als prille zestigers voor om het na jaren hard werk iets rustiger aan te doen. “Onze twee dochters werken mee in de zaak, zij bedienen de klanten, maar de zaak voortzetten, zien ze niet zitten”, vertelt Dirk. “Ik vind het wel wat jammer dat de zaak niet in de familie blijft, maar we hebben met Beau Trybou toch wel een goede overnemer gevonden.”

Vernieuwen

“Ik werk nu nog bij slager Nico Tavernier in Oostende. Nico wist dat Keurslager Sanders over te nemen stond omdat hij er vroeger zelf nog gewerkt heeft”, vertelt Beau, die nu nog in Koksijde woont maar naar Brugge zal verhuizen. “Dit is een hele goede locatie en een mooie zaak. Op termijn zal ik wat vernieuwingen doorvoeren in het aanbod en de presentatie.”

Slager Dirk Sanders verdwijnt echter nog niet helemaal uit beeld. “Ik heb beloofd hier nog enkele jaren te blijven werken en zal dat met plezier doen”, besluit hij.