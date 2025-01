Be Mobile groepeert drie vestigingen in nieuwe winkel: “Meest commerciële optie voor ons naar parking en bereikbaarheid toe”

Vrijdag 17 januari opende een nieuwe winkel van Be Mobile in de Kortrijksestraat 7 in Oostkamp. Daarmee werden de vestigingen in Aalter, Brugge en de voormalige winkel in de Kortrijksestraat 122 gecentraliseerd in de nieuwe winkel in Oostkamp. Be Mobile bestond al 14 jaar in Oostkamp, maar het huurcontract was ten einde en er moest gekozen worden voor een vernieuwing van het contract of uitkijken naar een andere locatie.

Bereikbaarheid

“Na lang nadenken hebben we de kans gegrepen om voor onze drie vestigingen één nieuwe locatie te zoeken. Die kans deed zich voor in het pand in de Kortrijksestraat dicht bij de markt in Oostkamp. Dit was ook de meest commerciële optie voor ons naar parking en bereikbaarheid toe, twee troeven waarvoor Oostkamp toch bekend staat. We zien nu reeds dat onze klanten uit Aalter en Brugge reeds de weg gevonden hebben naar Oostkamp”, weet zaakvoer Olivier Joosens (52) te vertellen.

Bij Be Mobile zijn ze er trots op dat ze een van de enige onafhankelijke winkels, of in hun woorden multi-expert, zijn die alle providers in portefeuille hebben. “Daardoor kunnen we onze klanten altijd de voor hun de meest voordelige en passende oplossing in telefonie aanbieden, gecombineerd met internet en digitale tv. Deze service zal in de toekomst nog meer van belang zijn want voor de eindeklant is het niet gemakkelijk meer om alle aangeboden formules van de verschillende providers te vergelijken”, aldus Olivier. Be Mobile is ook een erkend verkooppunt voor de producten van Samsung en heeft een beperkt assortiment aan accessoires in huis.

Energiecontracten

Achter Be Mobile staat een heel team maar het gezicht van de winkel in Oostkamp is toch Alexandra Benericetti (40). Zij staat al zes jaar te dienste voor de klanten, samen met Niels Joosens (26). Naast telefonie biedt Be Mobile ook energiecontracten aan van de verschillende leveranciers voor gas en elektriciteit die op de Belgische markt werkzaam zijn.