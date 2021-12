Be-Casual bouwt nieuwe kledingzaak op toplocatie: “Nieuwe look en naam”

Kledingzaak Be-Casual uit de Winkelsestraat bouwt een nieuwe winkel op de hoek van de Izegemsestraat en de Rijksweg. “We voorzien de opening in februari 2023 en met een nieuwe naam die we nu nog niet willen bekendmaken”, zeggen zaakvoerders Benedicte Witdouck en haar man Lieven Vandemoortele.

Benedicte Witdouck deed voor ze met een eigen zaak startte al wat verkoopervaring op. “In kledingzaak De Schaar in Ledegem en nog tien jaar in De Gouden Schoe in Sint-Eloois-Winkel”, vertelt ze. “Ik kom uit een gezin van zelfstandigen en droomde ervan ooit wel eens met een eigen zaak te beginnen. Toen Zetelwinkel Carton in de Winkelsestraat ermee stopte omdat de eigenaars met pensioen gingen, was dat voor mijn man Lieven, die zelfstandig automatisatie deed, de geschikte locatie om er zijn kantoor en stockruimte in onder te brengen. En er was nog plaats over om een eigen dameskledingzaak te beginnen. Zo startten we op 28 augustus 2003 met Be-Casual. Lieven zorgt voor de papierwinkel, ik kan me al die jaren al focussen op de winkel en de klanten.”

Service

Een kledingzaak starten in een kleine gemeente schrikte Benedicte en Lieven niet af. “Vrienden, kennissen, mensen uit verenigingen uit onder andere Sint-Eloois-Winkel waar we contact mee hadden kwamen al eens kijken, de winkelnaam geraakte beetje per beetje bekend in de regio. We leerden ook mensen kennen door onze kinderen Nathan (13) en Guillaume (15). Maar het is vooral de persoonlijke service die ervoor zorgde dat de winkel in al die jaren groeide en klanten ‘vaste’ klanten werden. Service in de winkel is nog altijd beter dan de onlineverkoop, die wij wel al deden voor corona uitbrak en noodgedwongen deden toen de winkel moest sluiten tijdens de lockdown van vorig jaar.”

Nieuwbouw wordt een echte blikvanger

Met een accent

Na ruim 18 jaar willen Benedicte en Lieven een nieuwe look en een nieuwe naam voor de winkel. “Toen de burgerwoning op de hoek van de Izegemsestraat met de Rijksweg te koop stond, leek ons dat toch de ideale locatie om er een nieuwe dameskledingzaak te bouwen. En een beter idee om dat veel oudere pand in de Winkelsestraat te verbouwen”, gaat Benedicte voort.

Hoe de nieuwbouw er zal uitzien, konden we al zien met een simulatie en het wordt ongetwijfeld een blikvanger en een mooier zicht als je langs de Izegemsestraat naar het centrum rijdt. “De winkeloppervlakte van de nieuwe winkel zal ongeveer 750 vierkante meter bedragen (op het gelijkvloers en gedeeltelijk op de verdieping)”, zegt Lieven. “Het gebouw is volledig onderkelderd en daar voorzien we autostaanplaatsen voor ons personeel en stockageruimte. Aan de kant van de Izegemsestraat komt een parking voor een 11-tal wagens en aan de kant van de Rijksweg komt er een groene zone.”

“We willen een nieuwe naam omdat de dameskledingcollectie van Be-Casual in die jaren mee-evolueerde”, zegt Benedicte. “Vroeger hadden we vooral casual (alledaagse) dameskledij, nu verkopen we ook de meer geklede, stijlvolle en trendy dameskledij met een accent. De opening van de nieuwe winkel voorzien we voor februari 2023. Met de nieuwe zomercollectie!” (IB)