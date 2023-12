B&B ‘t Zeetje krijgt eerste Faceliftpremie 2.0

B&B ’t Zeetje in de Kasteelstraat in De Panne heeft de eerste Faceliftpremie 2.0 gekregen. Die premie heeft het lokaal bestuur uitbetaald voor de verfraaiingswerken die de handelaars uitvoerden aan de gevel van het handelspand.

De Faceliftpremie 2.0 is bedoeld voor ondernemers die een subsidie aanvragen voor verfraaiingswerken aan een handelspand met een commerciële ruimte van maximaal 400 m². De uit te voeren werken moeten zichtbaar zijn vanaf de straat, en het pand moet over de vereiste vergunningen beschikken en voldoen aan alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van een handelszaak.

Ook onderhoudswerken, schilderwerken en andere verfraaiingswerken aan de buitenkant van rolcabines op het strand komen vanaf nu in aanmerking voor een subsidie. De aanvrager moet wel alle niet-relevante uithangborden, onvergunde reclamepanelen en andere onvergunde gevelconstructies verwijderen.

De Faceliftpremie kan nog tot 31 december 2025 eenmalig aangevraagd worden, zowel voor een handelspand als voor een rolcabine. Het subsidiebedrag bedraagt 50% van het factuurbedrag, met een maximum van 3.000 euro.

42 dossiers sinds 2021

Het lokaal bestuur wil de aantrekkingskracht van de gemeente verhogen door onder andere de uitstraling en kwaliteit van handelspanden te verbeteren. De Faceliftpremie werd gelanceerd in het voorjaar van 2021 en was ook bedoeld om het ondernemerschap aan te moedigen en nieuwe ondernemers aan te trekken. Er zijn sindsdien 42 dossiers voor verfraaiingswerken aan de gevel van een handelspand goedgekeurd, en evenveel gevels kregen de voorbije jaren een facelift. Door dit grote succes en het zichtbare resultaat in het straatbeeld, heeft de gemeenteraad een verlenging en verfijning van het subsidiereglement goedgekeurd. Een aanvraag kan makkelijk en digitaal ingediend worden door het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige bewijsdocumenten in te sturen via www.depanne.be/ondernemershoek.

Stéphane Buyens, schepen van Lokale Economie: “De Faceliftpremie is de start geweest van de opflakkering van het huidige De Panne. Daarom blijven we geloven in dit verhaal waar we ondernemers motiveren door zelf een duwtje in de rug te geven. Zo zijn we allen winnaars.” (MVO)