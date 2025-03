Bazar Zerda in de Hellestraat in Wervik is definitief gesloten: “Verkoop liep niet zoals we hadden verwacht”

Bazar Zerda op de hoek van de Hellestraat en Menensesteenweg in Wervik sloot de deuren. Klanten blijven welkom in de winkel in de Rijselstraat in Menen. Mustafa Zerda opende in oktober 2023 na Menen en Charleroi zijn derde winkel in de Tabaksstad. Tot halfweg september 2018 was er daar een filiaal van Spar.

In de Rijselstraat, pal in het centrum van Menen, ging begin april 2020 Bazar Zerda open. De winkel in Wervik heeft een rijke geschiedenis. Eigenaars zijn Ludovic Catteeuw en zijn echtgenote Karolien Ramon van de bakkerij Luka in Marke. Karolien groeide op in de Ooststraat in Wervik, haar man in Menen. Ze werden enkele jaren geleden de nieuwe eigenaars van het station in Wervik, nu feestzaal Wervik Stoasche.

Eerder kochten ze ook al het pand waarin supermarkt Spar zat. Toen Mario Debeuf er vertrok om gerant te worden van de Carrefour Market in de Ieperstraat in Menen stond het nadien vol stoelen en tafels in verschillende stijlen en afmetingen. Ludovic opende er met 2Chair een nieuwe winkel die ondertussen is verhuisd naar de Julien Cagniestraat in Lauwe.

Het aanbod was alvast heel divers. Van Afrikaanse specialiteiten tot veel Turkse voeding en Spaanse producten. Bazar Zerda heeft ook zijn eigen merk van kruiden, bloem en gerstemeel in allerlei volume. Er was ook een afdeling slagerij en brood. Groenten en fruit lagen er ook te koop

Uitbater Mustafa Zerda is pas terug van vakantie en bevestigt de sluiting. “De verkoop liep niet zoals we hadden verwacht”, zegt hij. “Iedereen is welkom in onze winkel in Menen.”

Eigenaar Ludovic Catteeuw had nog geen contact met zijn huurder.