Bazar Cezar is het duurzame verhaal van Tine Ameloot uit Oudenburg: “Hergebruiken betekent minder produceren”

Bazar Cezar is het nieuwe project van Tine Ameloot uit de Ossenweg. De mama van twee jongens, Maurice en Odiel, startte in 2019 als de Oudenburgse madam van Mic Mac Minuscule een dienstverlening voor milieubewuste ouders, actief in heel Vlaanderen. Nu gaat Tine nog een stapje verder: sinds 1 december heeft ze haar eigen bedrijfje, Bazar Cezar.

Met Bazar Cezar gaat Tine Ameloot voor ouders met kinderen vanaf ongeveer 9 maanden tot 10 jaar op zoek naar tweedehandskledij: nog heel mooi, in bijna nieuwe staat of geschikt om te spelen.

“Zo heb ik twee pakketten: goed voor de dagpakket en de ravotpakket. Ook een combinatie van de twee is mogelijk. Zelf heb ik geen grote voorraad aan kledij, maar ik ga bewust op zoek volgens de wensen van de ouders. Zij kunnen via mijn webshop uit vier stijlen kiezen. Het gekozen pakket wordt fris gewassen opgestuurd of kan bij mij thuis worden opgehaald”, legt Tine het concept uit.

Pakje Gemak

Tine Ameloot noemt zo’n kledijpakket Een Pakje Gemak met extra bonus naar budget en duurzaamheid. “Met Bazar Cezar wil ik niet alleen deze doelstellingen benadrukken. Ook hoop ik jonge ouders te ontlasten in hun zoektocht naar kledij voor hun spruiten. Ik ga voor zoveel mogelijk Belgische en Europese merken. Mijn keuze is heel doordacht: duurzaamheid en arbeidszorg staan hoog in het vaandel. Als we meer hergebruiken, verminderen we de hoge productie die een grote impact heeft op onze dierbare planeet. Weet je, je zou versteld staan van het grote aanbod van tweedehandskledij: nog mooi en sommige zaken zelfs zo goed als nieuw, want baby’s en jonge kinderen groeien zo snel dat ze alles meestal slechts een tweetal keer dragen”, weet Tine, mama van twee jonge kinderen, uit ervaring.

Nog plannen

Nog maar pas gestart met haar webshop www.bazarcezar.be of Tine speelt al met nog een ander plan. “Ik zou graag in de toekomst nog mooi en zeker herbruikbaar speelgoed verhuren. Dat is ook zoiets dat rap op zolder belandt, als de kinderen groter worden.”