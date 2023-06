Basic-Fit opent vestiging in Sint-Lodewijk

De fitnessketen Basic-Fit opende een nieuwe vestiging in de Kerkstraat in Sint-Lodewijk. Een ruimte goed voor ruim 1.000 vierkante meter aan fitnessplezier in verschillende trainingszones.

“Al sinds de start zet Basic-Fit zich in om sport en een gezonde levensstijl toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen”, verduidelijkt marketing manager van Basic-Fit Kevin Ayeni. “Studies tonen onomwonden aan dat voldoende lichaamsbeweging de eerste stap is naar een gezondere bevolking. Onze huidige samenleving moet actief gemotiveerd worden om voldoende te bewegen. Met Basic-Fit bieden we innovatieve en high-end fitness faciliteiten aan tegen de laagste prijs, en op zo veel mogelijk locaties. Onze clubs geven de mensen in de buurt de kans om laagdrempelig te werken aan een gezondere levensstijl en dit in een veilige en toegankelijke plek”, zegt marketing manager Kevin Ayeni.

“We geloven dat onze verantwoordelijkheid verder reikt dan enkel het aanbieden van fitness mogelijkheden. We merken dat onze clubs een belangrijke ontmoetingsplaats zijn. Daarmee vervullen ze de maatschappelijke rol om bij te dragen aan een sterkere gemeenschap in de stads- en dorpskernen waar we aanwezig zijn. Als marktleider hebben we met Basic-Fit momenteel meer dan 220 clubs waar we werkgelegenheid bieden aan ruim 1.100 diverse profielen. Ook de nieuwe club in Deerlijk zal nieuwe jobopportuniteiten creëren, direct en indirect zoals onder meer voor personal trainers. Onze clubs zijn ook in die zin hubs die mensen dichter bij elkaar brengen en in veel gevallen zorgen voor een levendige dynamiek in en rond de clubs.”

Ruime openingsuren

De club van Basic-Fit in de Kerkstraat in Sint-Lodewijk is heel toegankelijk en voorzien van een parking. Het gaat om een mooie functioneel ingerichte locatie van ruim 1.000 vierkante meter aan fitnessplezier, bestaande uit meerdere trainingszones: cardio, functional, free weight, kracht, stretch en virtual cycling. De club is uitgerust met een honderdtal trainingsapparaten en gewichten. De openingsuren zijn van maandag tot vrijdag van 7 uur tot 22.30 uur, en op zaterdag en zondag van 9 tot 16 uur. In de toekomst zal de club 24/7 open zijn. (DRD)