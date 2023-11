Bart Ocket opent galerie in Langestraat in Brugge

In de Langestraat 30 heeft Bart Ocket (64) B-Art Gallery geopend. Momenteel toont de kunstenaar er een 30-tal eigen werken, maar in de toekomst wil hij ook ruimte bieden aan andere, beeldende kunstenaars. “Met B-Art Gallery is een langgekoesterde droom werkelijkheid geworden: mijn schilderijen kan ik vanaf nu permanent tentoonstellen in mijn eigen galerie”, opent Bart.

De Bruggeling, wiens artiestennaam Baroc is, schildert eigentijdse kunst. Daarvoor vertrekt hij meestal vanuit een (portret)foto die hem raakt. Sierlijke, natuurlijke poses en sensuele blikken komen vaak terug in zijn werk. Maar de artiest heeft ook een grote passie voor Johannes Vermeer. In enkele schilderijen gaf hij werk van Vermeer een eigen twist. Ook deze prachtwerken zijn te bewonderen in de galerie. “Die diversiteit ik durf het ook al eens schizofrenie te noemen in mijn werken, maakt mij gelukkig. Schilderen is mijn leven. Ik doe het omdat ik het heel graag doe, niet omdat ik een boodschap te vertellen heb of bepaalde trauma’s te verweken heb. Als andere mensen een klik hebben met één van mijn werken, stemt dat mij altijd bijzonder tevreden.”

Bart schildert al van kinds af. “Ik ben een pure autodidact. Ik herinner mij nog hoe ik in mijn prille jeugd al stripverhalen overtekende. Tijdens mijn studentenperiode maakte ik pentekeningen om een centje bij te verdienen. Schilderen deed ik eerst in aquarel, later evolueerde in naar acrylverf. Dankzij de extra mogelijkheden en vrijheid die ik vond in acrylverf, kon ik mijn figuratieve schilderstijl nog meer verfijnen.”

Kunst en apero

B-Art Gallery is open op donderdag van 16.30 tot 20.30 uur, op vrijdag en zaterdag van 14 tot 18 uur. “Iedereen is welkom om de galerie te bezoeken. Drempelvrees is absoluut niet nodig. Ik sta ook open voor een kunstbabbel. Ik wil een opendeurgevoel creëren, beweging in de galerie. Ook bedrijven en groepen zijn welkom voor een aperitiefmoment en een woordje uitleg over mijn werken. Ook daarvoor kan men contact opnemen met mij.” (BC)