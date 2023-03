Bart Nemegheer van De Aardappelhoeve in Tielt investeert in duurzaam waterbeheer: “Jaarlijks vier miljoen liter water nodig om de aardappels te wassen”

Het is vandaag Wereldwaterdag, een dag waarop de Verenigde Naties het belang van duurzaam omspringen met zoet water in de kijker zet. Iets dat ook het Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing (VLAM) nauw aan het hart ligt. Het centrum zet met de campagne ‘Helden van onze Velden’ al langer duurzame initiatieven in de landbouwsector in de verf. Wij gingen een kijkje nemen bij De Aardappelhoeve in Tielt, waar ze straks geen druppel leidingwater meer nodig hebben om de patatjes te spoelen.

Met de driejarige campagne ‘Helden van onze Velden’, die vorig jaar gelanceerd werd, wil het VLAM het bewustzijn en de kennis van consumenten aanscherpen over de inspanningen die de sectoren leveren op gebied van duurzaamheid. Dat wordt bij De Aardappelhoeve toegejuicht. “De sector heeft het de voorbije jaren zwaar te verduren gehad”, zegt zaakvoerder Bart Nemegheer (55). “We komen helaas ook niet altijd even positief in de media, dus het belang van dit soort initiatieven is moeilijk te onderschatten. Het dalende grondwaterpeil en de droge zomers zijn een probleem. De voedingsindustrie is één van de grootste verbruikers van zoet water, maar er worden wel degelijk inspanningen geleverd.”

Langs de Wakkensesteenweg worden elk jaar liefst 45.000 ton aardappels gewassen. En daar is zo’n 4 miljoen liter water voor nodig. Al komt de overgrote meerderheid daarvan niet uit de kraan. Bij de uitbreiding van het bedrijf in 2015 werd al een groot ondergronds bufferbekken van 800.000 liter geplaatst, terwijl er onder de nieuwe bewaarloods, die vorig jaar in gebruik genomen werd, een bekken van liefst 2.000.000 liter zit. Het regenwater van de daken dat daarin terecht komt, wordt sindsdien gebruikt om de aarde van de aardappels te wassen. Bijkomend voordeel van de bufferbekkens van de Aardappelhoeve is dat het water bij hevige regenval vertraagd naar de grachten afgevoerd wordt, wat het risico op overstromingen in de omgeving verkleint.

Eigen waterzuiveringsinstallatie

We hergebruiken het water uit de bufferbekkens zoveel als mogelijk”, legt Bart uit. “Na een eerste spoeling wordt al het zand in onze eigen waterzuiveringsinstallatie terug uit het gebruikte water gefilterd, zodat het water terug in de cyclus opgenomen kan worden. Het uitgefilterde zand en de aarde komt dan in een bandpers terecht, waarna de vochtige aarde – het gaat om 60 procent droge stof – gewoon terug naar het veld gebracht kan worden. Zo maken we de cirkel als het ware rond.”

Maar nog niet alle water die De Aardappelhoeve gebruikt is regenwater. “Alleen voor de laatste spoeling wordt omwille van de voedselveiligheid nog leidingwater gebruikt. Al hopen we daar binnenkort verandering in te brengen. We gaan investeren in UV- en ozontechnologie die het regenwater bacterievrij en dus quasi drinkbaar kan maken. In de loop van deze zomer hopen we dat systeem te hebben. Als we met dat water de naspoeling kunnen doen zijn we 100 procent zelfbedruipend. We zijn trouwens ook van plan nieuwe zonnepanelen te leggen op het dak van de nieuwe loods.” (SV)