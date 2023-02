Bart en Joke ontvangen je graag in Lucy’s Living

Bart Vanmaele en Joke Van Doorne staan te popelen om klanten te ontvangen in Lucy’s Living. Het heeft hen bloed en zweet gekost, maar gelukkig geen tranen. Ze zijn heel blij met het resultaat. “Er zit leven in de Neerstraat”, zegt Bart. “Ik vond het altijd al een gezellige straat en ben blij dat we kunnen openen.”

Bart (40) en Joke (39) wonen in de Torhoutstraat in Lichtervelde en hebben twee dochters, Nona (10) en Asa (9). Het was de jeugddroom van Bart om ooit een café te beginnen, Jokes jeugddroom was een winkel. Toen kwam het pand in de Neerstraat te koop en al snel kochten ze het om er samen hun droom te verwezenlijken: “Een ecologische, eerlijke, sociale, lokale en gezellige plaats creëren waar je verpakkingsvrij kan kopen maar ook rustig een theetje of lokaal biertje kan drinken.”

Tegenslag

Verbouwingen brengen altijd zorgen met zich mee. “Maar we hebben niets overhaast”, zeggen Bart en Joke. “Door corona schoven heel wat werken op. En we kwamen tijdens de verbouwingen wat onverwachte zaken tegen, zoals de vloer onder het tapijt die we wilden behouden maar uiteindelijk toch moesten uitbreken. Om de tussentijd te overlappen begonnen we met een webshop.”

Hij wou ooit een café beginnen, zij een winkel. Ze hebben die twee dromen gecombineerd

Bart had eerder al de website voor ‘Lichtervelde koopt lokaal’ helpen lanceren en op die manier kwam hij bij het idee voor een eigen webshop.

Bewuster kopen

“In tegenstelling tot op de webshop hebben we in de winkel een aanbod bulkproducten, zoals schoonmaakmiddelen en basisproducten als rijst, pasta en noten. We beseffen dat de producten soms duurder zijn dan in andere winkels, maar mensen gaan meer en meer bewuster kopen. Bewuster leven hoeft ook niet altijd duurder te zijn. Met een EcoEgg wasbal heb je bijvoorbeeld nooit meer waspoeder nodig.”

Joke is op dit moment bezig met een opleiding tot herborist: “Ik wil de mensen uitleg kunnen geven waarom een bepaald product goed is, correcte informatie meegeven en gaandeweg ons aanbod uitbreiden met kruiden en tincturen.”

Leven in de Neerstraat

“Er zit leven in de Neerstraat”, zegt Bart. “Ik vond het altijd al een gezellige straat en ben blij dat we kunnen openen. Ook de kinderen zijn enthousiast. Ze spelen cafeetje, en maken plannen om slag-droomtaartjes te maken.”

Bart en Joke hielden vooraf een soort testavond. “Het is heel gezellig geworden en we hebben veel positieve reacties gekregen. En de passanten die nu eens binnenpiepen geven een duim omhoog. Dat doet echt goed.”

Lucy’s Living, Neerstraat 12, Lichtervelde. Elke vrijdag open vanaf 10 uur, op zondag van 10 tot 18 uur. www.lucysliving.be.