Bart en Inge vrijdag de laatste keer in hun slagerij

Bart Versaevel en Inge Stragier staan vrijdag voor de allerlaatste keer in hun slagerij Bart & Inge in de Leiestraat in Wervik. Na dertig jaar maken ze er een einde aan hun verhaal. Door medische redenen moet Bart het wat kalmer aan doen. Beenhouwer Decupere uit Beselare kocht het handelspand en begint er vanaf donderdag 12 oktober een tweede slagerij.

“We gaan beiden in de slagerij in Beselare werken”, vertellen Bart en Inge. “Het wordt voor ons een heel ander leven. Het is genoeg geweest.” Bart zal als freelancer zijn uren kloppen in het atelier terwijl Inge de klanten gaat bestellen.

De verkoop van de nog enige slagerij middenin het stadscentrum van de grensstad was rap geklonken. “Nadat Bart en Inge het nieuws bekendmaakten op Facebook nam immobiliënmakelaar Darky Serroen met mij contact op”, zegt Jan-Klaas Decupere. “Bart & Inge is een mooie zaak, met een goede naam en hetzelfde DNA als dat van ons.”

Jan-Klaas Decupere en Lies Vandenbroucke (beiden 34) namen in maart 2017 de zaak over van Geert en Nicole, de ouders van Lies. Jan-Klaas groeide op in Boezinge. De tweede zaak krijgt een nieuwe gevel met een andere naam en het logo van Beenhouwer Decupere.

Slagers Lander en Robin worden de nieuwe gezichten in de Leiestraat. “Alles wordt hoofdzakelijk in ons atelier in Beselare geproduceerd en dan hier afgewerkt”, zegt Jan-Klaas. “Lander en Robin zullen afwisselend hier aanwezig zijn.”

Het winkelpersoneel blijft in dienst. Volgend week wordt een flyer over Beenhouwer Decupere Wervik verdeeld. Meer info: www.beenhouwerdecupere.be (EDB)