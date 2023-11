Bart Deprez uit Kortrijk is kampioen Theeproeven van Benelux

Bart Deprez (49) van Viva Sara werd op de Horecabeurs in Gent op maandag 20 november uitgeroepen tot de eerste ESTA kampioen in Theeproeven in de Benelux. “Het is een bevestiging dat mijn smaakpalet nog klopt.”

Na de Specialty Coffee Association (SCA) werd enkele jaren geleden een nieuwe organisatie opgericht: de European Speciality Tea Association (ESTA), met als doel thee in de kijker te plaatsen. “Het gaat om meer dan alleen de kwaliteit, maar ook hoe je thee serveert, connecties tussen producent, importeur en consument verbeteren, en op de hoogte blijven van innovatieve praktijken. Dat doen ze door andere opleidingen en wedstrijden te organiseren, waarvan het eerste Beneluxkampioenschap op de Horecabeurs, die ik tot mijn verbazing heb gewonnen”, vertelt Bart. Na Engeland en Benelux volgen nog wedstrijden in andere landen om in de nabije toekomst een Europees kampioenschap te organiseren.

Thee zit in de lift in Vlaanderen. Bij Viva Sara vind je intussen 130 soorten van over heel de wereld waaronder ook fruit- en kruidinfusies. “We besteden veel aandacht aan onze contacten met theeleveranciers en plantages, al loopt het directe contact met onze koffieboeren iets vlotter. We importeren voornamelijk uit Azië en dat komt met een taalbarrière”, lacht Bart. “We proberen de keten zo kort mogelijk te houden om de versheid van de thee te garanderen. Wanneer thee uitdroogt, verliest het zijn smaakaroma’s.”

“Het ging echt over details, maar het was leuk om mezelf uit te dagen”

En die smaakaroma’s kan Bart er als de beste uithalen. Dat bewees hij tijdens de ESTA Tea Tasting Championship. “Het was niet gemakkelijk. Er waren vijf sets met telkens drie kopjes thee. Twee ervan waren dezelfde. Je moest met een rode bril – zodat je de kleur niet kon onderscheiden – de intruder eruit halen. En we spreken niet van een muntthee of rozenbottel, maar bijvoorbeeld een oolong thee uit dezelfde plantage die werd geoogst in het voorjaar in plaats van het najaar, een witte thee die slechts 30 seconden langer heeft getrokken of een groene thee uit een andere plantage die er vlak naast gelegen is. Het ging echt over details, maar het was leuk om mezelf uit te dagen. Het is een persoonlijke bevestiging dat ik goed bezig ben en dat mijn smaakpalet nog klopt.”