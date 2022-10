Bart (50) en Martine (46) telen allereerste Belgische gember en kurkuma op grote schaal: “Oogsten nu 800 kilo per week”

Vorig jaar kon men in de winkelrekken van versmarkt Cru en bij OKay van Colruyt Group terecht voor de eerste gember van Belgische bodem. Dat proefproject in samenwerking met REO Veiling en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt kent een vervolg. Bart Pynnebrouck (50) en Martine Perneel (46) uit Oostnieuwkerke telen namelijk voor het eerst op grote schaal Belgische gember én kurkuma. In totaal zal hun tuinbouwbedrijf in de Slijperstraat zo’n 4.000 kilo oogsten.

Vorig jaar groeide er in de serres van het proefcentrum in Kruishoutem zo’n 40 vierkante meter gemberplanten. Die eerste Belgische teelt leverde 140 kilo verse gember op. Volgens Colruyt Group zou de ‘primeurgember’ uit onze eigen bodem smaakvoller en sappiger zijn. Het is vooral veel verser dan de geïmporteerde knollen uit de exotische landen van oorsprong. Gember komt voornamelijk voor in China en Zuid-Amerika.

De Belgische variant zou dus een veel kleinere impact hebben op het milieu. De supermarktketen ging daarom samen met partners REO Veiling en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt op zoek naar een geschikte teler. Bart Pynnebrouck (50) en Martine Perneel (46) uit Oostnieuwkerke sprongen mee op de kar.

Ecologische voetafdruk

“Wij kweken op grote schaal tomaten en telen daarnaast ook sla en struikbonen. Dit jaar kwam daar dus gember en zelfs kurkuma bij”, vertelt Martine. “Het valt perfect te combineren met onze ‘normale’ werking. We bouwen de andere takken dus niet af en zien het project als een leuke nevenactiviteit. Bart en ik geraakten vooral overtuigd door het grote effect op de ecologische voetafdruk.”

In het voorjaar gingen de gemberknollen en kurkumaplanten in de grond. Sinds vorige week kon het koppel met de oogst starten. “In totaal hebben we 1.200 vierkante meter geplant. Daarvan produceren we nu 800 kilo per week. De oogst duurt een vijftal weken dus mikken we op een totale productie van 4.000 kilo gember en kurkuma samen.”

Teelt op punt stellen

“Het was zoeken”, geeft Martine toe. “Hoe warm en hoe vochtig het klimaat moet zijn, valt nog verder te onderzoeken. Als er een toekomst in zit, willen we echt uitzoeken hoe we de teelt op punt kunnen stellen. Maar de opbrengst moet uiteraard in verhouding met de kosten staan, anders wordt het moeilijk om te blijven investeren.”

De verse gember zal verkocht worden in de vier Cru-winkels en in meer dan 140 OKay-buurtwinkels. De hoeveelheid kurkuma is iets beperkter en zal daarom enkel bij Cru verkrijgbaar zijn. Een deel daarvan zal volgens Colruyt Group ook verwerkt worden in vruchtensappen en confituur.