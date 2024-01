Barco wint Oscar voor lasertechnologie in de bioscoopwereld

Binnenkort komen alle film- en tv-sterren weer samen in Hollywood voor de jaarlijkse uitreiking van de Academy Awards, a.k.a. de Oscars. Daar zal Kortrijks technologiebedrijf Barco ook een award in ontvangst mogen nemen, voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van bioscoopprojectoren met lasertechnologie.

Wouter D’Oosterlinck, Goran Stojmenovik, en Peter Janssens zullen de rode loper betreden op 23 februari. “Het is een historisch moment om deze prestigieuze erkenning te ontvangen in het jaar dat we onze 90ste verjaardag vieren,” zegt An Steegen, co-CEO van Barco. “Als technologiebedrijf vervullen we al negen decennia een voortrekkersrol op vlak van innovatie en evolueren onze oplossingen om relevant te blijven in een veranderende wereld. Deze award vanuit het hart van de filmwereld vormt een schitterende bekroning van onze onverminderde drijfveer om te blijven innoveren.”

Het bedrijf zet momenteel de toon met de installatie van nieuwe laserprojectoren voor de volgende generatie, die zal kunnen genieten van een steeds betere beeldkwaliteit die tevens minder energie verbruikt. Een win-win voor de filmliefhebber én het milieu. Sinds 2022 zijn alle nieuwe projectoren die bij Barco van de band rollen uitgerust met deze lasertechnologie en wereldwijd zijn er intussen meer dan 30.000 bioscoopzalen mee uitgerust.

Gerenommeerde filmmakers als Michael Bay, bekend van films als ‘Armageddon,’ ‘Pearl Harbor,’ en de ‘Transformers’ reeks, verkiezen Barco. Opmerkelijk is dat zelfs twee zalen van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences voorzien zijn van laserprojectie om de filmkwaliteit technisch zo goed mogelijk te kunnen beoordelen voor de bekende prijzen.