Barco stuurt winstwaarschuwing uit

De Kortrijkse beeldvormingsspecialist Barco waarschuwt dinsdagavond voor minder winst dan verwacht.

Disrupties in de toeleveringsketen, hogere tarieven voor brokers en hogere logistieke kosten zetten de EBITDA-winst voor dit jaar (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) onder druk , zo zegt het West-Vlaamse technologiebedrijf.

De omzet blijft in lijn met de verwachtingen, maar de EBITDA zou voor dit jaar uitkomen op 56 à 60 miljoen euro.

Barco heeft prijsverhogingen doorgevoerd in zijn portfolio en in elke regio en verwacht dat deze prijsstijgingen de brutowinstmarge in de eerste helft van 2022 zullen ondersteunen.