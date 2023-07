Barco boekt recordomzet in eerste jaarhelft, maar kampt ook met omzetdalingen in China

Beeldtechnologiegroep Barco heeft in de eerste zes maanden records gevestigd inzake omzet en bestellingen. Vooral de cinemaprojectoren zijn erg in trek, aldus het West-Vlaamse bedrijf uit Kortrijk.

Barco boekte in de eerste jaarhelft een omzet van 520,9 miljoen euro, 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en “een historisch record voor een eerste halfjaar”, zegt het bedrijf in een persbericht. De omzet nam overal toe, behalve in China “doordat het herstel van de economische activiteit na de pandemie langer duurt dan verwacht”.

De omzetstijging is te danken aan de divisie ‘Entertainment’, met onder meer de bioscoopprojectoren. De omzet steeg er met 43 procent op jaarbasis, terwijl er in de divisie voor bedrijven en de medische afdeling (Healthcare) kleine omzetdalingen waren. “Cinema presteerde bijzonder goed, dankzij de investeringen van bioscopen over de hele wereld in de upgrade van hun lampgebaseerde projectoren met geavanceerde laserprojectoren van de nieuwste generatie”, aldus Barco.

Ook de bestellingen die de beeldtechnologiegroep kreeg – voor 541,1 miljoen euro in de eerste jaarhelft – zetten een record neer. De ebitda (winst voor intresten, belastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen) van de eerste zes maanden van 2023 kwam uit op 65 miljoen euro, 40 procent meer dan een jaar eerder. De ebitda-marge (de verhouding tussen de ebitda en de omzet) bedroeg 12,5 procent, waar dat een jaar eerder nog minder dan 10 procent was.

“We zijn zeer verheugd dat Barco in de eerste helft van dit jaar een recordomzet heeft behaald”, reageren de co-CEO’s An Steegen en Charles Beauduin in het persbericht. “We hebben voldaan aan de bijzonder sterke vraag in de Entertainment-markten. ClickShare blijft sterk presteren dankzij het momentum voor hybride videoconferenties. Zoals verwacht waren de resultaten in Healthcare lager dan vorig jaar, terwijl we voorzien dat de vraag op lange termijn sterk blijft.”

Barco verwacht dat de omzet en de ebitda-marge in de tweede jaarhelft hoger zullen liggen dan tijdens de eerste zes maanden.