Barco blijft optimistisch

Technologieconcern Barco heeft zijn omzet flink zien toenemen in het derde kwartaal en blijft dan ook optimistisch voor de rest van het boekjaar. Het bedrijf uit Kortrijk verwacht een omzetgroei van 25 procent over heel 2022 en een brutowinstmarge tussen 10 en 12 procent, waarmee het de prognose van afgelopen zomer bevestigt.

Barco kampt nochtans nog altijd met verstoringen van zijn toeleveringsketen. Maar de vertraging in de reconversie van bestellingen naar omzet neemt af, klinkt het.

De omzet van Barco in het derde kwartaal steeg met 40 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, tot 262,2 miljoen euro, of 30 procent meer bij constante wisselkoersen. Dat was meer dan analisten hadden verwacht: die gingen uit van 250 miljoen euro. Er was omzetgroei in alle regio’s en in alle divisies. Voor de eerste negen maanden lag de omzet al 33 procent hoger tegenover vorig jaar (25 procent bij constante wisselkoersen).

Barco kreeg in het derde kwartaal ook voor 242 miljoen euro aan bestellingen: 8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar maar wel ruim 7 procent minder dan in het tweede kwartaal.

Het orderboekje staat met 527,6 miljoen euro nog altijd flink hoger (+22 procent) dan vorig jaar, maar wel iets lager (-2 procent) dan na de eerste jaarhelft. Volgens de Barco-directie is er dankzij het harde werk van de teams meer kunnen uitleveren van het orderboek en dat stimuleerde de omzetgroei.