Barbier Kris en tattoo-artiest Ulrike doen nieuwe wind waaien in Oostrozebeke: “Waren op zoek naar een locatie waar we beiden onder één dak ons ding konden doen”

Sinds de oprichting van de economische raad vinden als maar meer handelszaken de weg naar Oostrozebeke. Oostrozebeke heeft ook heel wat te bieden. Het is een half landelijke agrarische gemeente met een stevige economische poot. Het is een gemeente die zijn inwoners ook heel wat te bieden heeft. Niet alleen op economische vlak naar werkgelegenheid toe, maar ook op sociaal en cultureel gebied is het een buitenbeentje met een degelijke onderwijsinfrastructuur, sportinfrastructuur en een heel aantrekkelijk centrum dat de laatste jaren een serieuze metamorfose onderging.

Het spreekt voor zich dat jonge gezinnen Oostrozebeke kiezen vanwege zijn troeven. Jonge ondernemers laten deze kans niet liggen en proberen in dit Mandeldorp een mooie toekomst uit te bouwen. Ook Kris Loris (38) en zijn vrouw Ulrike Delobelle verkasten vanuit Desselgem naar Oostrozebeke waar zij in de Kerkstraat de ideale locatie vonden om hun bestaande barbierzaak en tatoeagezaak verder uit te breiden.

Professionele drummer

“Beroepshalve ben ik eigenlijk een professioneel drummer en leraar in het Muziekhuis in Anzegem. Mijn activiteiten als drummer beoefen ik nog steeds, maar nu wordt dit gecombineerd met een kapperszaak waarvoor ik vanzelfsprekend een opleiding heb gevolgd. Mijn vrouw had een tatoeagezaak in Desselgem, maar dat was veel te klein geworden. Eigenlijk waren we op zoek naar een locatie waar we beiden onder één dak ons ding konden doen. Omdat ik heel veel met podia te maken heb, speelde ik al langer met het idee om iets te gaan doen in de kapperswereld. Ik ging ervan uit dat mensen die het podium betreden er mooi en deftig moeten uitzien en daarbij was een mooi kapsel van groot belang.”

“Ik wil gewoon met mensen bezig zijn en zorgen dat ze er mooi uitzien en zo ben ik in het kapperswereldje gerold. Vanzelfsprekend heb ik dan een kappersopleiding gevolgd en ik ben bijzonder gelukkig dat ik dat nu mijn eigen kapperszaak in praktijk kan brengen en ervoor kan zorgen dat mensen die mijn zaak verlaten er mooi, fris en gelukkig uitzien. De kappersstiel is echt iets dat me ligt. Mijn ouders hebben vroeger een café uitgebaat en dat zorgde voor heel veel sociaal contact en daar was ik ook naar opzoek.”

Tattoos

Ulrike Delobelle (38), die vroeger aan de slag was al bediende, is al vijf jaar bezig met het zetten van tattoos. “Ik was iemand die vroeger graag tekende tot mijn man op het idee kwam om daar iets mee te doen. Opeens kwamen we uit bij een tatoeagezaak. Ik heb er anderhalf jaar over gedaan om de knepen van het vak onder de knie te krijgen. Ik volgde ook een opleiding in de Tattoo School in Gent waar ik ook het certificaat kreeg voor hygiëneprocedures voor tattoos en piercings.”

“Intussen heb ik een mooi cliënteel opgebouwd dat ik nu meeneem naar mijn nieuwe zaak in Kerkstraat. Gezien ik hier in de gemeente de enige ben die dit beroep beoefend, zie ik het echt zitten vooral nu ik over een prachtige goed uitgeruste locatie beschik in het hartje van de gemeente. Het zal er ook voor zorgen dat de Kerkstraat weer een beetje van haar aantrekkelijkheid zal terugwinnen.”

Verklappen we nog dat ‘De langen Barbier’ en de tatoeagezaak dagelijks open zijn vanaf 9.30 uur tot 15.30 uur en men kan er steeds terecht op afspraak via het gsm nummer 0472/34.96.72. Adres: Kerkstraat 3, in Oostrozebeke. (CLY)