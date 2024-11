Barbier Julien opent de deuren in Rekkem: “Bier in de koelkast, maar ook een assortiment aan whisky en rum”

Rekkem is een nieuw mannenbastion rijker. In de Murissonstraat opende Barbier Julien er de deuren. Heren kunnen er terecht voor een frisse haarsnit of een volledige onderhoudsbeurt van de baard. “Ik werk nog graag volgens de authentieke methodes.”

Rock ‘n roll die uit de luidsprekers galmt, biertjes die fris in de koelkast staan en een selectie van whisky en rum om de innerlijke persoon op te warmen. Een nieuwe mancave in Rekkem? Neen, of misschien toch wel want het is de wereld waarin klanten van Barbier Julien terechtkomen als ze de deur openen.

“Ik ben niet nieuw in de barbierwereld, mijn zaak is dat wel in Rekkem”, lacht Julien Verbrugghe (32). De man is dan wel een geboren en getogen Rekkemnaar, zijn strepen verdiende hij zowel in Antwerpen als in Kortrijk. “Ik ben 13 jaar lang actief geweest in de bouwsector, maar op een moment begon ik mezelf heel wat vragen te stellen. Was dit het? Mijn levensweg, mijn toekomst, mijn doel zelfs? Ik besloot de sprong in het duister te wagen en schreef me in voor een opleiding barbier in Antwerpen. Het was een erg intensieve cursus van 6 maanden, waar we bijna meteen voor de leeuwen werden geworpen. Er werd niet gewerkt op paspoppen of vals haar, maar meteen op echte klanten. De instructeurs volgden iedere handeling met arendsogen op, waardoor je in een recordtijd je kennis kon bijschaven. Na mijn opleiding ging ik aan de slag in Kortrijk, bij de bekende barbier ‘Haartiest’. Daar kon ik 9 maanden lang mijn ding doen, al wilde ik uiteindelijk wel mijn eigen vleugels uitslaan.”

Die vleugels kon hij in de Murissonstraat volledig ontplooien. “In mijn ouderlijk huis dan nog wel. Na wat aanpaswerken, was mijn eigen barbershop klaar om klanten te ontvangen. “Ik werk graag volgens de authentieke methodes. Een warme handdoek op het gezicht en baard? Manueel gaan werken met een scheermesje en gebruik maken van degelijke oliën en was? Het is maar een voorbeeld van de stijl die ik probeer te volgen; Daarnaast mag een man hier ook nog wat op zijn ‘gemakken’ zitten. We hebben bier in de koelkast maar beschikken ook over een assortiment aan whisky en rum. Ik speel zelfs met het idee om binnenkort een soort van tastings te gaan organiseren, voor en door venten.”