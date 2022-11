Barbershop Sijsele verzorgt haar en huid

In de Dorpstraat in Sijsele, naast de krantenwinkel, hebben Muhammad Ajamyie en Feras Alnashawati de deuren van hun Barbershop Sijsele geopend. “In de zomer willen we het terras achteraan gebruiken om de klanten aan glaasje aan te bieden.”

Nadat Bpost de tijdelijke vestiging naast krantenwinkel ’t Schrievertje had ingeruild voor een vaste locatie verderop op de straat, kwam dit handelspand in het centrum van het dorp vrij te staan. En dat was Muhammad Ajamyie niet ontgaan.

“Ik kom uit Aleppo, in Syrië, maar ben de oorlog daar ontvlucht. Sinds 2015 woon ik in Sijsele. Eerst runde ik een pitazaak in Brugge, maar sinds kort baat ik samen met mijn vrouw een voedingswinkel uit in Sint-Pieters bij Brugge, met vooral specialiteiten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten”, stelt Muhammad zichzelf voor.

“Ik woon heel graag in Sijsele en droom er al een tijdje van om hier ook een eigen zaak te beginnen. Destijds in Aleppo runde ik ook al twee barbierzaken. Ik ben zelf geen barbier, maar sta wel in voor de zakelijke kant. Toen ik zag dat dit pand hier vrij kwam, zag ik er direct mogelijkheden in om een barbershop te starten. Hier in de buurt zijn er niet zoveel barbiers, en eigenlijk ook niet veel kapperszaken.”

“Hier werk ik samen met Feras Alnashawati. Hij komt ook uit Syrië, en is wél een professioneel opgeleide barbier én haarkapper. Met deze barbershop richten we ons dus op heren en bieden we zowel kap- en scheerbeurten als huidverzorging aan.”

Later ook dames?

De uitbaters overwogen aanvankelijk om zich ook over de kapsels van dames te ontfermen, maar vonden moeilijk het geschikte personeel. “Als de zaak goed draait, komt dat er misschien nog van”, zegt Muhammad. “Ik heb nu alvast flyers gemaakt, zodat de zaak nog wat beter bekend wordt in Sijsele en omstreken. En nog dit: als het weer het opnieuw toelaat, zullen we de tuin hierachter gebruiken als terrasje om de klanten een koffie of een ander drankje aan te bieden.”

(PDV/foto DC)