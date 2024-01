Barbara Vuylsteke wint ‘Business Development Manager of the year’ voor West-Vlaanderen

Tijdens de eerste Leadbox Sales Awards in december was de Kortrijkse Barbara Vuylsteke (46) – werkzaam bij PLAY IT Game based learning gevestigd in Hangar K – één van de winnaars in de categorie Business Development Manager of the year 2023.

Leadbox Sales Awards viert Vlaams verkooptalent en zet sales mensen persoonlijk in de bloemen. Jaarlijks brengen ze het kruim van Vlaanderens sales specialisten samen tijdens een gala-avond met food, drinks, stand-up comedy en een spannende award show. “Een collega of een klant moest je kandidaat stellen, maar ik weet nog altijd niet wie”, vertelt Barbara. Een jury van negen top sales professionals nomineerde kandidaat-winnaars uit elke provincie. Per provincie verdelen ze drie prijzen: Business Development Manager of the year (prospects benaderen en converteren tot nieuwe klanten), Accountmanager of the year (dagelijks klaarstaan om de relatie met klanten naar het volgende niveau te tillen en de duurzame groei bij ‘key accounts’ belichamen) en Sales Manager of the year (een people manager die het sales teams naar sterke resultaten en omzetgroei coacht).

“Er waren niet zoveel dames genomineerd en er waren maar twee vrouwelijke winnaars. Zo zie je maar dat sales nog steeds een mannenbastion is”

“Opeens kwam de melding binnen van de organisatie of ik de nominatie van Business Development Manager of the year wou aanvaarden. Voor 50 procent tellen de publieksstemmen mee, daarnaast moest je de jury overtuigen met jouw verwezenlijkingen, motivatie en ambities. Ik had het niet gedacht, maar dan werd opeens mijn naam afgeroepen voor de provincie West-Vlaanderen op de gala-avond. Ik ben uiteraard heel fier. Er waren niet zoveel dames genomineerd en er waren maar twee vrouwelijke winnaars. Zo zie je maar dat sales nog steeds een mannenbastion is”, legt Barbara uit. “De jury zei dat mijn voorstelling en verwezenlijkingen doorslaggevend waren. Blijkbaar had ik ook veel publieksstemmen. Ik heb een mooie aanhang op LinkedIn.”

Voor Barbara is het winnen van de award een leuke bevestiging. “Sales is met vallen en opstaan. Sommige dagen zijn goed en haal je mooie deals binnen, maar dat heb je niet elke dag. Het kan je maken of kraken. De targets die je moet halen, worden elk jaar verhoogd. De award geeft motivatie om ervoor te blijven gaan.”