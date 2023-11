Bar Petit Comité in Poperinge is failliet

De ondernemingsrechtbank in Ieper heeft de uitbater van Bar Petit Comité in het begin van de Veurnestraat in Poperinge failliet verklaard. Het ging om een bar voor alle leeftijden met grote diversiteit aan bieren, cocktails, gins en sterke dranken.

Sluitingsdagen waren maandag en dinsdag. De rest van de week was het open vanaf 18 uur. Uitbater Tristan Vanhee nam ruim vijf jaar geleden Bar Petit Comité over. Ondertussen was er de pandemie en twee keer een lockdown voor de horeca.

De rechtbank heeft advocaat Frank Lesage uit Moorslede aangesteld als curator.