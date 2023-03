Bandweverij en vlechterij Rubis is al ruim 75 een verborgen parel in Izegem

De 75ste verjaardag van Rubis bleef wat onder de radar door de gekende coronaperikelen. Maar niettemin is de bandweverij en vlechterij dé verborgen parel van de stad. Het is een internationale speler, maar tegelijk nog altijd een familiebedrijf dat nog op zoek is naar helpende handen.

De geschiedenis van Rubis (oorspronkelijk Rubanderie d’Iseghem) gaat terug naar 1946. “Enkele jaren geleden ontdekten we een factuur met dat jaartal”, zegt Fien Verbeke, ondertussen de derde generatie in het familiebedrijf. Het was Leon Daenens die destijds het bedrijf oprichtte. Aanvankelijk werden er vooral schoenveters en aanverwanten geproduceerd, maar naarmate de schoenindustrie in Izegem ter ziele ging, zocht men het uiteraard elders. Eerst situeerde het bedrijf zich op de Dam, nu al meerdere decennia in de Emelgemesestraat 1, waar ze de plaats innamen van de firma Clement die ondertussen elders in Izegem aan haar verhaal schreef.

“Onze pa was een pionier wat betreft duurzaam ondernemen” (Fien Verbeke)

Leon Daenens liet het bedrijf floreren, maar evolueerde ook steeds meer tot een internationale speler. Nadat de schoenindustrie wegviel, zocht en vond men andere afzetmarkten. En ondertussen werd de opvolging gevonden in Mark Verbeke en Katrien Colpaert, de ouders van Bieke (35) en Fien Verbeke (30), die ondertussen ook in de zaak zitten. “Onze mama is ook familie van de borstelfabrikant Colpaert. Leon Daenens was getrouwd met Marie-Thérèse Verbeke en was zo de oom van mijn vader”, legt Fien de familieband uit.

Polyvalent team

In het bedrijf werken ondertussen negen mensen, inclusief de familieleden. “We zijn allemaal redelijk polyvalent”, zegt Fien die zelf instaat voor de ontwikkeling van nieuwe producten, de marketing en de productie. Zus Bieke is productieverantwoordelijke, pa Mark staat in voor de sales en de productie en ma Katrien voor het personeel en de boekhouding. “We springen dus zelf overal bij waar nodig. We kunnen immers al meerdere jaren nieuwe mensen gebruiken, maar die zijn erg moeilijk te vinden. Nochtans kunnen wij hen heel wat bieden, mooie werkuren en een degelijk loon in een familiebedrijf.”

De machines zijn ondertussen gemoderniseerd, maar het principe blijft hetzelfde. © Frank Meurisse

De producten die Rubis vervaardigt vind je letterlijk ook over de hele wereld. “We maken natuurlijk een nicheproduct, in België zijn er maar een handvol spelers op de markt. We hebben in de loop der jaren ook heel wat concurrenten overgenomen, maar zijn Izegem altijd trouw gebleven. We werken hier met vier technieken: weven, vlechten, breien en twijnen. Daarmee maken we heel uitlopende producten en meerdere technieken kunnen ook binnen één product aangewend worden. Onze afzetmarkt is heel uiteenlopend. Wij werken onder meer voor confectiebedrijven, artiesten, en designmerken. Enkele concrete voorbeelden zijn technische, brandwerende textielproducten voor Sioen. Je kan ons nog steeds terugvinden binnen de schoennijverheid zoals de versterkingslintjes voor Gabor. Je vindt onze producten ook in kledij, meubelen en tapijten, maar ook in de automobielindustrie. Ook voor kunstenaars, zoals Klaas Rommelaere uit Roeselare die met de hand geborduurde werken creëert, staan we klaar. We mochten ook de Gobi-mand van Maison Tricot produceren, net zoals alle koorden van de lampen bij ‘Maison Tricot x Tribu’ van bij ons komen. Voor de World Choir Games die in 2021 in België plaatsvonden, maakten we de linten voor de medailles. We vinden altijd wel een oplossing op maat van de klant.”

Interne opleiding

In 2021 wilde men wat luister geven aan de 75ste verjaardag. “Maar daar kwam corona natuurlijk tussen. In die periode hebben we vooral ook lintjes gemaakt voor de mondmaskers, iets wat we overigens aan kostprijs gedaan hebben.”

Rubis blijft dus ook constant op zoek naar versterking van het team. “Wevers zijn hier zeker welkom, net als allround profielen. Het orderboekje van onze zaak zit vol, een specifieke opleiding kunnen we hier intern voorzien. Onze sector wordt vaak nog geassocieerd met slecht betaalde banen, maar dat is zeker niet meer het geval. Als bedrijf zijn we ook mee geëvolueerd. Er is veel geïnvesteerd in ons bedrijfsgebouw dat nu ook overigens vol ligt met zonnepanelen. Hoewel de techniek die we gebruiken nog dezelfde is als 100 geleden, investeren we ook in nieuwe machines. We werken al 15 jaar met gerecycleerde garen, onze pa was een van de pioniers op gebied van duurzaam ondernemen. Ook werd er rond onze bedrijfsgebouwen zeer veel geïnvesteerd in de groenzone, er werden 5.000 bloembollen en ettelijke tientallen bomen geplant. Vorige jaar hebben wij als kers op de taart duurzaamheidscertificaten behaald, als klein familiaal bedrijf is dit zeer uitzonderlijk en wij zijn hier dan uitermate trots op.”