Bandencentrale Vulco wordt Premio

Onlangs wijzigde Bandecentrale Vulco TC Tires van Tom Callens en zijn echtgenote Eveline Dhantschotter naar Premio TC Tires, met een nieuwe huisstijl.

Tom startte samen Eveline in 2017 zijn eigen bandencentrale: TC Tires in Harelbeke. Na vele jaren gewerkt te hebben in een bandencentrale wou Tom de klanten graag van dienst zijn op zijn eigen manier. Zowel leaserijders, bedrijven als particulieren kunnen bij TC Tires terecht voor banden en velgen voor zowel personenauto’s, bestelwagens en motoren. Daarnaast vervangt Tom eveneens auto-onderdelen zoals ruitenwissers, remmen, batterijen en meer. In 2017 werd hij lid van GRS en in 2020 ging hij verder binnen GRS, Goodyear Retail Systems, als Vulco Start-Up. Nu Vulco wijzigt in Premio maakt zijn zaak onderdeel uit van een retail-competentiecentrum voor Centraal Europa. Een team van een 80-tal medewerkers ondersteunt er een 1200-tal aangesloten bandencentrales op vlak van inkoop, verkoop, marketing, bedrijfsvoering, digitalisering, opleidingen en kwaliteit. “Achter de nieuwe Premio-façade zit natuurlijk nog steeds het vertrouwde team met de gebruikelijke service, zoals onze klanten die nu al jaren kennen en waarderen”, bevestigt Tom Callens. “Door de aansluiting bij het internationale Premio-netwerk hebben wij nu nog betere inkoopmogelijkheden voor banden, velgen en accessoires, evolueren we door het brede opleidingsprogramma mee met de techniek van de voertuigen en worden we ondersteund op vlak van marketing, waardoor we ons kunnen blijven concentreren op de service aan onze klanten”, aldus Tom. (Peter Van Herzeele)