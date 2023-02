Balta perkt productie tapijt drastisch in: 295 medewerkers verliezen baan

Tapijtproducent Balta kondigde aan dat het de productie van kamerbreed tapijt op de site in Sint-Baafs-Vijve drastisch wil inperken. De activiteiten zouden in belangrijke mate worden ondergebracht bij de sites in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf benadrukt dat de geplande investeringen in de divisie balta rugs in Sint-Baafs-Vijve verder doorgevoerd zullen worden. 295 medewerkers verliezen hun baan.

Productie naar Verenigd Koninkrijk

De productie van het grootste deel van kamerbreed tapijt zou worden overgebracht naar de andere Victoria-fabrieken in het Verenigd Koninkrijk waar Balta gebruik zal maken van de beschikbare machinecapaciteit. Als reden verwijst het bedrijf naar de moeilijke economische context met exponentieel stijgende loonkosten, het onstabiele energiebeleid en een dalende vraag naar vast tapijt op het continent. Daardoor is een rendabele productie van kamerbreed tapijt in België onmogelijk geworden.

De contracten van 295 medewerkers binnen de divisie balta carpets en op de ondersteunende diensten zouden gefaseerd beëindigd worden.

Investeringen gaan door

Balta blijft ondanks de moeilijke context geloven in de productie van karpetten in België. Aan de eerdere plannen om 14 miljoen euro te investeren in de site van Sint-Baafs-Vijve voor de divisie balta rugs, verandert dan ook niets.

Sociaal overleg

Balta benadrukt dat het op dit moment nog om een intentie gaat en dat het de ambitie heeft om iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden. “Bij Balta hechten we veel belang aan een constructieve dialoog met de sociale partners. We zullen daarom het sociaal overleg bij elke stap in dit proces zo goed en correct mogelijk laten verlopen”, verzekert Marc Dessein, Managing Director balta rugs.