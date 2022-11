Baliehof scoort op World Cheese Awards

Baliehof is een familiale kaas- en zuivelboerderij, die kwaliteit en een ambachtelijke bereiding hoog in het vaandel draagt. Opnieuw scoren Luc Callemeyn en Krista Stroo hoog, met drie prijzen in de World Cheese Awards.

Eerder won Baliehof al meerdere internationale prijzen voor hun plattekaas en ook voor de belegen kaas, nu vielen hun producten opnieuw in de prijzen. “Jaarlijks strijdt de top van de wereldkazen tegen elkaar op de World Cheese Awards. Door een internationale jury wordt bekeken, geroken en geproefd. Het uiterlijk van de kazen is blind zodat een eerlijke beoordeling wordt weergegeven. En uiteindelijk worden de punten uitgedeeld na interne discussie of overeenstemming bij de jury”, vertelt Luc Callemeyn.

“Voor de editie 2022-2023 namen niet minder dan 4.434 kazen deel die allemaal verstuurd werden naar Wales, dat dit jaar fungeerde als gastland voor de World Cheese Awards. Ook wij hadden al enkele maanden geleden ingeschreven en enkele kazen ingestuurd. Drie van onze ambachtelijke kazen kregen een award.” De kaas Baliehof Oud 2 jaar en de kaas Baliehof Permeke kregen zilver. Brons was weggelegd voor de kaas Baliehof Belegen. “

Bij ons primeert vakkennis, ervaring en het ambachtelijke

Puur ambachtelijk

Wij zijn dankbaar dat drie van onze pure ambachtelijke kazen een award hebben gekregen. Voor ons is dit een bevestiging van de beste zorgen die wij besteden aan onze kazen, beginnende bij de zelf gewonnen voeding van de koeien, het melkproces, de kaasbereiding volgens onze typische en eigen receptuur, de verzorging en de rijping in eigen kaasrijping.”

“Bij ons primeert vakkennis, ervaring en het ambachtelijke. Wij beoordelen de smaak en de inhoud van onze melk, zo is zomermelk anders dan wintermelk. Wij sturen ons recept bij door een graadje meer of minder bij het stremmen of het toevoegen van waswater, de wrongel wordt net iets sneller of trager of grover gesneden en door het handmatig uithalen van de wrongel is de ene kaas al wat hoger dan de andere. De rijping en de verzorging gebeuren op de ouderwetse trage manier (Slow Food) en zonder versnellers en bijna op kaasbolniveau. De kazen worden elke week met liefde gekeerd. Ook dat is apart! Tot slot maakt Krista een bewuste keuze bij het wegnemen uit de rijping, toegespitst naar elke klant of elk verbruik. Ja, ook dat is de magie van de kaasmeester!” (PA)