Bakkerskoppel verlaat Brugge om in Menen droom waar te maken: “Dit is voor het leven”

Emmanuel Vanhaecke (34) en Cynthia Lootens (33) openen op maandag 27 februari bakkerij Emmanuel. Na zes jaar verlaten ze de bakkerij die ze huurden in Brugge om in de Bruggestraat in Menen hun droom van een eigen bakkerij waar te maken. “Meteen goed ontvangen”.

Van Brugge naar de Bruggestraat in Menen. Van het ene uiterste van West-Vlaanderen naar het andere. Maar het is met een goede reden dat Emmanuel Vanhaecke (34) en Cynthia Lootens (33) die weg aflegden.

Bakkerij Peli

In Menen kregen ze namelijk de kans om op 27 februari hun éigen bakkerij te openen, waar vroeger bakkerij Peli gevestigd was. “Zes jaar lang huurden we een pand in Brugge, maar we wilden iets dat van onszelf was. We bezochten een twaalftal bakkerijen, ook in Brugge en Ieper, maar vonden hier wat we zochten”, vertelt Emmanuel.

Een moderne bakkerij, met een gescheiden koud en warm atelier. Zo maakt Emmanuel, samen met zijn Cynthia, zijn droom waar. “Al mijn nonkels waren bakker, ik wou dat ook. Mijn moeder raadde het me eerst af: ‘Ze zijn altijd moe’, klonk het”, vertelt Emmanuel. “Ik spitste me eerst toe op de paardensport, maar na een ongeval werd ik alsnog bakker.”

Socialer

De geboren Veurnenaar werkte in Nieuwpoort-Bad bij een oom, om dan uiteindelijk zelfstandig te beginnen in Brugge. Na heel wat omzwervingen belanden hij en Cynthia dus in Menen. “Dit is echter niet voor een jaartje, maar voor het leven”, klinkt het. Een groot verschil toch, van een toeristische hotspot naar een grensstad. “Dat valt wel mee. Ik heb het gevoel dat de mensen hier socialer zijn. We werden meteen goed ontvangen en kregen zelfs al hulp aangeboden.”

Hulp krijgen ze ook van vorige bakker. “Zo kunnen de vaste klanten hun vertrouwde producten krijgen”, legt Emmanuel uit. “Uiteraard doe ik hier mijn eigen ding. Ik focus me vooral op brood en koeken, in mindere mate op patisserie. In Brugge was ik vooral gekend voor mijn bokkenpootjes, mijn sandwiches en koekebrood.”

Naamkeuze

Cynthia, die door een allergie haar studies als kapster moest opgeven, en Emmanuel zijn vooral blij dat ze hun droom en passie nu kunnen voortzetten in een eigen bakkerij. “Ik ben er wat ingerold door eerst te helpen met wat pakjes decoreren”, glimlacht Cynthia. “Ik hou vooral van het contact met de mensen. Ook zie ik Emmanuel graag bezig. Hoe hij gepassioneerd zijn producten maakt, het is mooi om te zien.”

Samen zochten ze even naar een geschikte naam, om hun zaak uiteindelijk eenvoudigweg bakkerij Emmanuel te dopen. “We hadden verschillende woordspelingen, maar we wilden het uiteindelijk simpel houden. In Brugge, waar de zaak Ons Brood heette, kenden geen tien mensen mijn naam – ik was gewoon den bakker. Dit maakt het iets persoonlijker. Het is een beetje mijn signatuur ook.” (JD)