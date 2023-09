Bakkerskoppel runt een uniek asiel voor Engelse en Franse bulldogs: “Aan stoppen denken we niet”

Roland Goethals (58) en Isabelle Vanhaecke (53) werken elke nacht samen in het atelier van hun bakkerij De Franse Bakker. Hij komt om 8 uur thuis en zij om 10 uur. Dan denk je, die vallen als een blok in slaap. Niets daarvan. Met de vzw MLM-Bullies vangen ze thuis liefst 10 Franse en Engelse bulldogs op. “Een reisje zit er niet in. Al onze vrije tijd gaat naar ons asiel.” Recent lieten ze Stitch opereren, een puppy van 6 maanden met een waterhoofdje. Kostprijs? Minstens 4.000 euro.

Roland en Isabelle wonen in het landelijke Ramskapelle, een deelgemeente van Nieuwpoort. Ze hebben dan wel een grote tuin, veel tijd om er in alle rust van te genieten hebben ze niet. Wanneer we aankomen, worden we verwelkomd door tien kwispelende staartjes. Na een grondige snuffelbeurt is het dierengezelschap er gerust in. De honden leggen zich elk in een hoekje van het gras, eentje zoekt verkoeling in de woonkamer.

Het bakkerskoppel heeft altijd al een voorliefde voor bulldogs gehad. Maurice bijvoorbeeld is één van hun lievelingen en met hem begint het asielverhaal. “Onze Engelse bulldog wist te ontsnappen, stak de weg over en werd aangereden door een bestelwagen”, vertelt Isabelle. “Zijn schedel was in twee. De kans dat hij de zware ingreep zou overleven was miniem. Ik beloofde hem net voor de operatie dat als hij het zou overleven, ik me zou inzetten voor andere zieke bulldogs. Na zes lange maanden was Maurice hersteld, ik kon dus niet meer op mijn stappen terugkeren.” (lacht)

Over de naam van zijn asiel hoefde het koppel niet lang na te denken. “We hadden toen vier bulldogs: Maurice, Lewis, Max en Barry. De laatste drie overleden helaas allemaal vorig jaar. Enkel Maurice is er nog, onze mascotte”, pikt Roland in. Simpel was de opstart van hun goede doel niet. “Al snel kregen we het Agentschap Dierenwelzijn over de vloer die een klacht had ontvangen. Op hun aanraden richtten we een vzw op en volgden we twee jaar lang een avondopleiding om een asiel te kunnen runnen. Elke vrije woensdagavond gingen we naar de les”, aldus Isabelle.

MLM-Bullies

In 2019 hielden de twee MLM-Bullies boven de doopvont. Vandaag hebben ze 300 bulldogs een nieuwe thuis kunnen geven. Hun Facebookgroep telt 35.000 volgers van wie de kleine helft uit Nederland. Roland en Isabelle rijden het land rond om bulldogs op te halen. “Het is erg om te zeggen maar het ras is kapot gefokt”, zucht Isabelle. “De helft van alle puppy’s heeft gezondheidsproblemen. Meestal kunnen ze moeilijk ademhalen. Dat kan je verhelpen met een operatie maar die kost al snel 1.200 euro. En daar knelt het schoentje. Dikwijls kopen mensen een bulldog in een opwelling. Ze hebben een acteur met zo’n hond gezien in de roddelblaadjes en willen ook zo’n ras. Een gouden raad: doe het niet!”

Isabelle zegt het vastbesloten hoewel ze zelf helemaal weg is van het ras. “Je moet echt goed weten waaraan je begint vooraleer je een bulldog in huis neemt. De situaties die wij de voorbije vier jaar hebben meegemaakt zijn vaak schrijnend. Ik lig er soms nachten van wakker. Dat we die dieren dankzij MLM-Bullies alsnog een diamanten mandje kunnen geven, schenkt me enigszins troost maar het blijft dubbel. Enerzijds hebben we hen kunnen redden. We zien ze openbloeien bij ons en dan moeten we hen opnieuw afgeven. Daarom vinden we het belangrijk om met alle nieuwe eigenaars contact te houden. Elk jaar organiseren we een kerstevent waarop een pak volk komt. Daarnaast kloppen ze ook spontaan aan wanneer ze in de buurt zijn. Als we dan het geluk van de hond zien, weten we opnieuw waarvoor we het doen.”

Evident is het voor Roland en Isabelle niet. De twee runnen een goeddraaiende bakkerij in Nieuwpoort-Bad. Om 2 uur ’s nachts beginnen ze te bakken. Roland gaat om 8 uur naar huis maar Isabelle blijft nog even voor de opstart van de winkel. “Onze zoon en zijn vrouw zijn mee in de zaak gestapt. Zo konden we ook ons asiel opstarten”, zegt Roland. “Gelukkig hebben we met vier tot vijf uur slaap per dag genoeg want de honden slorpen al onze vrije tijd op. We vangen er maximum tien op, om onszelf te beschermen.” (knipoogt) “Bijna dagelijks gaan we naar de dierenarts of -kliniek. Gemiddeld blijven de honden zes weken tot vier maanden bij ons. Ze moeten eerst allemaal gezond zijn en ook gesteriliseerd of gecastreerd. Zo voorkomen we dat er met die dieren nog gefokt wordt.”

Zware mishandeling

MLM-Bullies kreeg veel aandacht in de media toen ze de American Bully Diesel opvingen. Begin dit jaar zagen twee tieners hoe een drugsverslaafde onder invloed zijn hond zwaar aan het mishandelen was. Diesel kwam uiteindelijk in de dierenkliniek terecht waar ook Roland en Isabelle naartoe gingen. “Het was de arts die ons vroeg om voor hem te zorgen. Hij wist heel goed dat we niet zouden weigeren. De hond was helemaal kapot geschopt. De tieners die het zagen gebeuren, bleven getraumatiseerd achter. Gelukkig kreeg het verhaal een ‘happy end’. Recent nog hebben we Diesel teruggezien en hij is het vertrouwen in de mens niet verloren.”

Het koppel heeft nu andere zorgen, om de puppy Stitch van nog geen jaar oud. “Het beestje heeft een waterhoofd. Een dodelijke injectie was de eerste oplossing, maar na grondig overleg en een tweede opinie kan een operatie zijn leven redden”, legt Roland uit. “We hebben geen seconde getwijfeld en willen hem alle kansen geven maar de ingreep hield grote risico’s in en kostte handenvol geld (4.000 euro). De ingreep is intussen achter de rug en hij herstelt goed. Als hij het terug op krachten is, zal hij snel een nieuw mandje vinden.”

“In vier jaar gaven we 300 honden een nieuwe thuis”

Kosten noch moeite spaart het echtpaar voor de honden. “Het vroegere vakantiehuis dat we verhuurden is nu helemaal voorbestemd voor de bulldogs”, lacht Isabelle. “Daar hebben ze hun eigen ruimtes met airco en verwarming. Er is ook een aparte badkamer en keuken. Maar de honden mogen ook gewoon in onze woonkamer hoor. Maandelijks spenderen we tot 1.000 euro aan verse voeding, vorig jaar gaven we 60.000 euro uit aan medische kosten en de energiefactuur loopt op tot 9.800 euro per jaar. Dankzij onze vele volgers kunnen we de facturen nu betalen met de giften en de opbrengst van de webshop.”

Het koppel denkt nog niet aan stoppen. “De schrijnende verhalen die we vaak zien blijven kleven. Het loopt niet altijd goed af. De 300 baasjes die de bulldogs de voorbije vier jaar een zorgeloos leven hebben geschonken houden ons op de been. Als ‘de bullietjes’ blij zijn, dan wij ook.”

Van elke hond maakt Isabelle een persoonlijk verhaaltje dat je kan nalezen op de Facebookgroep De MLM-Bullies https://www.facebook.com/MLMbullies . Meer info over de adoptieservice lees je op www.mlmbullies.be Komend weekend is MLM-Bullies ook aanwezig tijdens de Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort-Bad.