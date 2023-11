Bakkerijgroep Aernoudt komt naar Varsenare

In het pand in de Gistelsteenweg waar tot voor kort restaurant De Notelaar huisde, opent in februari een winkel van de grote bakkerijgroep Aernoudt. Deze Oost-Vlaamse groep wil nu ook in onze provincie voet aan de grond krijgen.

Afgelopen zomer maakten Gerd Neirinck (55) en Achiel Van Steenkiste (74) bekend dat ze zouden stoppen met restaurant De Notelaar in de Gistelsteenweg 136 in Varsenare. Het pand was verkocht en zou een andere bestemming krijgen. Nu is ook duidelijk wat die bestemming precies zal zijn. In februari volgend jaar opent er een vestiging van de grote Oost-Vlaamse bakkerijgroep Aernoudt. Bakkerij Aernoudt werd 85 jaar geleden opgericht en kende doorheen de jaren een enorme expansie, in die zin dat Aernoudt nu al meer dan 40 verkooppunten heeft, voornamelijk in Oost-Vlaanderen. Bij een groot aantal van die winkels hoort overigens ook een tearoom. Inderdaad ‘winkels’ want de vestigingen zijn geen warme bakkerijen en worden centraal beleverd via een atelier in Gentbrugge.

Sinds kort is daar ook een bakkersatelier in Ruddervoorde bijgekomen. Bij de bakkerijgroep wordt bevestigd dat er een vestiging in Varsenare komt maar veel willen ze er voorlopig nog niet over kwijt. Het is wel duidelijk dat er massaal nieuwe medewerkers gezocht worden. Voor de nieuwe vestiging in Varsenare worden een winkelverantwoordelijke en een winkelmedewerker gezocht. Het bedrijf wil duidelijk ook een stevige voet aan de grond krijgen in onze provincie want op de website van het bedrijf blijkt dat er ook een ook een winkel in Ichtegem komt waarvoor een winkelverantwoordelijke en assistent-winkelverantwoordelijke gezocht wordt. En ook in Aalter, inderdaad Oost-Vlaanderen, maar op een locatie erg dicht bij de provinciegrens, komt er een winkel van Aernoudt. Ook de opening van het bakkersatelier in Ruddervoorde moet gezien worden in de verdere expansie van het bedrijf naar West-Vlaanderen toe. (PDV)

Alle info vind je op: https://bakkerijaernoudt.be.