Bakkerij Verstraete stopt ermee

Op zaterdag 29 maart komen de laatste broodjes uit de oven bij bakkerij Verstraete in de Rijselstraat in Sint-Michiels. “Na 31 jaar is het mooi geweest, al zal ik het sociaal contact met de klanten wel missen”, zegt bakkersvrouw Virginie Cool. “Bakker Wim Lucas neemt vanaf 31 maart de zaak over.”

Eenendertig jaar na de start is het einde verhaal voor bakkerij Verstraete in de Rijselstraat, in het centrum van deelgemeente Sint-Michiels. Toch alvast voor het verhaal van de bakkerij met Olivier Verstraete (57) en Virginie Cool (55) als uitbaters. Op zaterdag 29 maart verkopen ze er de laatste broden, pistolets en zoetigheden zoals hun populaire ‘floortjes’.

“Maar de klanten zullen niet lang op hun honger moeten zitten, want op maandag 31 maart gaat de bakkerij al opnieuw open met Wim Lucas als nieuwe uitbater”, zegt Virginie. “Hij runt met zijn team ook al een bakkerij in Kristus Koning en in Sint-Pieters. “Wim, die we ook wel kennen van de bakkersvereniging ‘bakkers voor bakkers’, vroeg ons drie jaar geleden al of hij de zaak kon overnemen maar toen was het nog te vroeg voor ons.”

Voor Virginie met de bakkerij begon, samen met Olivier, werkte ze zes jaar voor een immobiliënkantoor aan de kust. Olivier werkte eerder enkele jaren in loondienst als bakker. “We zijn beiden afkomstig uit Sint-Michiels en leerden elkaar zelfs kennen in een bakkerij waar Olivier toen werkte en waar ik vlakbij in de buurt woonde. Ik ging er dan ook meehelpen en zo is ons verhaal dus begonnen”, lacht Virginie. “Het pand deed eerst dienst als bloemenzaak. Wij hebben het gekocht en omgebouwd tot bakkerij. Toen we hier begonnen, waren er wel acht bakkers hier in Sint-Michiels-dorp; nu zijn er nog twee.”

Boerenbrood

“We zijn altijd gespecialiseerd geweest in ons ambachtelijk brood, zoals het stevige West-Vlaams Boerenbrood”, vertelt Virginie verder. “Er is keuze uit wel 50 broodsoorten. Ook onze authentieke vloerpistolets zijn heel populair. Ja, we hebben het altijd heel graag gedaan. En ik zal zeker het sociaal contact met de klanten, die ik bijna allemaal bij naam ken, missen. Na onze sluiting gaan we even de pauzeknop indrukken en dan zien we wel wat er nog op ons pad komt.” (PDV)