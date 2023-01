Bakkerij Vanbelleghem opent tweede vestiging op Uitkerke

Bakkerij Vanbelleghem opende vorige week een tweede vestiging op Uitkerke. Je wordt er met de glimlach bediend door Caroline Van Rie (64) en haar rechterhand Shakira Blanckaert (20), die vroeger in de De Smet de Naeyerlaan stond. “Een heel andere ambiance daar, met al die toeristen en tweedeverblijvers. Op Uitkerke heb je nog veel meer echte Blankenbergenaars, en de mensen zijn allemaal blij dat ze er een warme bakker bij hebben”, zegt Caroline.

Haar zoons vertegenwoordigen al de zesde generatie. “Anthony, onze oudste, runt de bakkerij in de De Smet de Naeyerlaan, mijn jongste zoon Gregory baat de winkel in de Generaal Lemanstraat uit. Daar wordt ook het brood gebakken dat hier op het schap komt.

We zijn onder meer bekend voor ons koekebrood”, aldus Caroline, zelf gekend lik slicht geld. “Ik zit dan ook al veertig jaar in de commerce”, knipoogt ze. De nieuwe winkel, gelegen in de Kerkstraat 325, is behalve op maandag en dinsdag alle dagen open van halfzeven ’s morgens tot vijf uur ‘s avonds.