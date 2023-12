Bakkerij Ten Distel uit Beernem heropent met een vernieuwd concept

Wie de laatste weken langs Bakkerij Ten Distel in Beernem passeerde, ziet dat de winkel flink onder handen wordt genomen. Dirk Declerck (52) zal zijn zaak na de opening nagenoeg alleen runnen en doet dat aan de hand van een automatenconcept. “Al blijf ik in de bakkerij om mensen persoonlijk te bedienen”, klinkt het.

De electricien is druk in de weer met allerlei kabels, terwijl Dirk Declerck ons ontvangt. Om de verschillende automaten te installeren, moest de winkel helelemaal verbouwd worden. “Mijn vrouw zag het niet meer zitten om de job verder te zetten. Het bakkersleven is een zwaar bestaan en ze kiest nu opnieuw voor haar andere passie. Weldra zal ze een eigen kinderdagverblijf opstarten”, steekt Declerck van wal.

Bakker van toekomst

“Aangezien het voor ons al heel moeilijk is om rendabel te werken, is het allesbehalve eenvoudig om personeel aan te werven. Ik zie mezelf niet ‘s nachts bakken en overdag in de winkel staan, waardoor ik nu voor dit semi-automatisch concept kies.”

Volgens de bakker vormt hij met zijn vernieuwde winkel ‘de bakker van de toekomst’. Klanten kunnen er zeven dagen op zeven terecht van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat, al blijft Declerck beschikbaar voor persoonlijke bediening. “Veel oudere mensen zijn bang dat ze niet zomaar hun brood zullen kunnen kopen, maar dat blijft mogelijk”, vertelt de zaakvoerder. In de winkel zal er een opening zijn naar de bakkerij, van waaruit hij nog elke dag vers brood zal bakken.

“Ik ben er nog en zal te zien zijn in de winkel. Maar wie wil, kan gewoon online bestellen en zijn producten even later uit de lockers halen. Dat verloopt heel vlot en is eenvoudig te regelen. Bovendien moeten mensen geen schrik hebben dat ze vroeg moeten opstaan om uit het aanbod te kiezen. Hun bestelling zal veilig en wel in de locker op hen wachten”, besluit de bakker.

Bakkerij Ten Distel heropent op 18 december. Meer info via www.bakkerijtendistel.be