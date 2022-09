Bakkerij Spillebeen staat over te nemen: “Na 30 jaar tijd voor een sociaal leven”

30 jaar lang hebben Tom Spillebeen en Saskia Noreilde het beste van zich gegeven in hun bakkerij langs de Meensesteenweg in Beitem. “Maar nu is het tijd voor iets anders.” Tom gaat fulltime lesgeven en Saskia runt al een kledingzaak in Oostende. Ze gaan nog even door, maar overnemers mogen zich melden.

In 1992 gingen Tom Spillebeen (51) en Saskia Noreilde (50) van start in hun bakkerij die pal tegenover de Beitemse lagere school ligt. “We namen de zaak over van Georges Werbrouck”, herinnert Saskia zich. Zelf is Saskia de dochter van bakkerskoppel Ignace en Rita De Clercq-Vanmeerhaeghe die jarenlang in de Baron de Pélichystraat in Izegem hun bakkerij hadden. Ook Tom Spillebeen is uit Izegem afkomstig, maar al snel vonden ze hun draai in Beitem.

Carrièreswitch

Drie decennia tijd lang baatte het koppel hun zaak uit en bouwden ze een trouw klantenbestand op. “Onze klanten weten dat we zullen stoppen. Het is zo dat Tom altijd gezegd had dat hij naar het einde van zijn carrière wilde lesgeven,” zegt Saskia. “Hij deed dat al een tijdje halftijds, maar nu heeft hij een voltijdse job in De Lage Kouter in Kortrijk waar hij toekomstige bakkers de kneepjes van het vak aanleert. Het is ook zo dat hij al een tijd met een pijnlijke schouder kampt. De jaren eisen op de duur zijn tol.”

“Onze zoon heeft in Izegem een bakkerij, de naam blijft bestaan”

Ook Saskia is een andere richting ingeslagen. In Oostende heeft ze nu de leiding over Elegansa Boetiek in de Alfons Pietersstraat. “Ik ben nu al een tijdje bezig en het gaat goed. We verkopen er schoenen, kledij, handtassen en mode-accessoires. Wie me een beetje kent, weet dat ik daar altijd al mee bezig was. We kiezen niet voor traditionele collecties, maar ik ga zelf op zoek op Italiaanse beurzen. Ik kreeg de kans om deze nieuwe uitdaging aan te gaan, het was nu of nooit. Ik moet ook geen vijf jaar meer wachten.”

© STEFAAN BEEL Stefaan Beel

De bedoeling was dat het koppel nog tot 2025 de bakkerij verder zou uitbaten. “Gezien de voltijdse betrekking van Tom en mijn werk in Oostende, staat de zaak over te nemen en is het gebouw te koop. Een bakker kan hier natuurlijk meteen aan de slag, maar misschien is hier ook wel iets anders mogelijk. Een café bijvoorbeeld. Toen we hier startten hadden we vijf cafés, twee banken, twee kruidenierszaken… Nu is daar geen enkele van over.”

Zelf eens genieten

Ook hun directe buren van dameskledingzaak Delaere zijn vertrokken. “Je kan het misschien vreemd vinden, maar wij voelden dat ook. Niet in de voormiddag, maar in de namiddag hadden we wel wat klanten die eerst bij Delaere gingen shoppen en daarna bij ons iets kochten. Handelaars versterken elkaar, maar jammer genoeg zien we in Beitem heel wat handelszaken stoppen. Dat had ook te maken met de onzekerheid van de heraanleg van de weg die normaal in 2013 zou starten. Tien jaar later is het er nog niet van gekomen”, vertelt Saskia.

Zodra Saskia en Tom een overnemer of koper vinden, kunnen ze zich richten op hun nieuwe leven. “Pas op, we hebben dit altijd graag gedaan, maar het is tijd voor iets anders. We kijken uit naar een sociaal leven. Nu waren we op festiviteiten vaak de laatsten die arriveerden en de eersten die vertrokken”, lacht Saskia.

Drie zonen

Tom en Saskia zijn ondertussen een echt Beitems koppel. Ze wonen nog altijd in de Beheytstraat. Met Virini (30), Casini (26) en Phari (21) hebben ze drie zonen. De twee oudsten volgden een bakkersopleiding. “Virini is een andere weg ingeslagen, maar Casini heeft eerst met zijn partner Amber Bouttelgier de bakkerij van mijn ouders enkele jaren open gehouden. Ondertussen verhuisden ze naar de Blauwhuisstraat in Izegem waar ze bakkerij Spillebeen uitbaten. Tot nu is het zo dat vader en zoon samen met onze bakkersgast alles in Beitem bakken. Daarna wordt een deel naar Izegem gebracht. Maar in Izegem is alles voorhanden om zelf te bakken. Casini en Amber kunnen dus verder als wij hier effectief stoppen. Een exacte datum kunnen we daar niet op kleven, maar wie geïnteresseerd is, mag hier altijd eens binnenwippen”, besluit het koppel.