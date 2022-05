Bakkerij Sint-Pieters in Brugge houdt het na 35 jaar voor bekeken

Bakkerij Sint-Pieters in Brugge opende gisteren voor het laatst de deuren. Na 35 jaar vinden Patrick Vandenberghe (61) en Heidi Verhaeghe (54) het welletjes. “De bakkerij staat te koop maar het is in deze tijden, met hoge prijzen voor energie en grondstoffen, niet eenvoudig een overnemer te vinden”, zegt Patrick.

Zaterdag 28 mei was de laatste volledig werkdag voor Patrick Vandenberghe en Heidi Verhaeghe als zelfstandige uitbaters van Bakkerij Sint-Pieters in de gelijknamige volkse woonkern bij Brugge. Heidi en Patrick openden er de deuren van hun bakkerij destijds op 1 mei 1987. “Noch mijn ouders ouders, noch die van Heidi waren in de bakkersstiel actief dus we kunnen niet zeggen dat het in het bloed zit”, vertelt Patrick, die afkomstig is van Lo-Reninge. Zijn echtgenote Heidi komt van Veurne. “Ik werd nogal streng opgevoed en moest al vlug studenten- en weekendjobs doen van mijn ouders. Vanaf mijn 14de begon in te werken in een bakkerij. En omdat ik dat wel graag deed vroeg ik mijn ouders of het oké was dat ik echt de stiel van bakker zou gaan leren. Gelukkig waren ze akkoord en ik kon op leercontract gaan bij een bakkerij in Koksijde. Nadat ik mijn legerdienst had vervuld ben ik bij diezelfde bakker in vaste loondienst gegaan en later heb ik ook nog enkele jaren bij een bakker in Knokke gewerkt”, zegt Patrick.

Heidi en Patrick kregen te horen dat er in Brugge een bakkerij te koop stond in Sint-Pieters. In januari 1987 kwamen ze de zaak bekijken en enkele maanden later, in mei van datzelfde jaar openden ze er de deuren. Het echtpaar ging ook boven de zaak wonen en zo werden de geboren en getogen ‘Westhoek’ers’ dus Bruggelingen. “De Sint-Pieterskerklaan, waar de bakkerij gelegen is, maar deel uit van een grote, dichtbebouwde woonwijk en zo hadden we al vlug een groot publiek”, gaat Patrick verder. “En door dat we steeds een constante kwaliteit leverden, bleven de mensen ook komen. Voor mijn melowcakes kwamen ze echt van heinde en verre maar ook mijn brood werd sterk gewaardeerd, net als de taartjes. We hebben het steeds met hart en ziel gedaan en hebben zelf nu nog klanten die 35 jaar geleden ook al over de vloer kwamen.”

Een mooie tijd dus maar de tijd om afscheid te nemen is er dan toch gekomen. “Ik sukkel wat met mijn gezondheid de jongste jaren. Vooral aan mijn schouder en voeten heb ik pijn”, getuigt Patrick. “En ik wil toch luisteren naar mijn lichaam. Daarom stoppen we er dus mee. In de familie is er geen opvolging. De drie kinderen zijn allemaal in een andere branche actief. En ik heb hen ook nooit echt in die richting willen duwen. Ze moeten dat zelf willen. De bakkerij staat nu dus te koop maar ik vrees dat het in deze tijden met hoge prijzen voor energie en grondstoffen niet zo eenvoudig zal zijn om iemand te vinden. Nu gaan we het zeker een maandje heel rustig aan doen. Misschien dat ik nog wel deeltijds zal werken op termijn – er hebben me al een aantal bakkers gecontacteerd – en mijn vrouw die een aantal jaar jonger is dan ik zal zeker ook nog wel in loondienst aan de slag gaan. Maar eerst gaan we genieten en vandaag, zondag, nodigen we nog de vaste klanten en de familie en vrienden uit voor een glaasje en een hapje.”