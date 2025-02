Bakkerij Pascal uit Veldegem wint ‘Gouden Croissant’: “Het geheim? Alleen echte boter gebruiken”

De croissants van warme bakker Pascal Taveirne uit Veldegem, bij Zedelgem scoorden goud op de voedingsbeurs ‘Saveurs & Métiers’ in Namen. “Enkel echte boter gebruiken” is zijn leuze. De trofee is de pluim op zijn werk, maar Pascal plant het toch kalmer aan te doen om nog lang genoeg zijn dagelijks brood in Veldegem trouw te kunnen blijven.

De ‘Oorkonde Gouden Croissant 2025’ en het glazen kunstwerk ‘Croissant d’Or’ van warme bakker Pascal Taveirne (55) krijgen een goed zichtbare ereplek in zijn zaak in de Koning Albertstraat 20 in Veldegem.

Tijdens de voedingsbeurs ‘Saveurs & Métiers’ in Namen keurde een internationale vakjury in totaal 1.200 croissants van ambachtelijke bakkers, en was lovend voor de goudbruine, smaakvolle broodjes van Bakkerij Pascal. Op onder andere het uiterlijk, de kwaliteit van het bladerdeeg en de smaak werd met kunde geoordeeld.

Onverwacht

De gouden trofee waardeert Pascal erg, maar die kwam tegelijk ook onverwacht. Hij viel al eens in de prijzen met brood en pistolets. Maar aan winnen had hij echt niet gedacht, omdat croissants niet zijn specialiteit zijn.

“Maar ik werk alleen met echte boter, geen margarine. Dat gaf samen met het glanzend bruin uiterlijk misschien de doorslag bij de jury. Mijn brood bak ik nog op de ouderwetse manier, waarbij het deeg traag gekneed wordt en de tijd krijgt om te rusten. Volgend jaar waag ik opnieuw mijn kans, want bij een derde gouden award krijg je een tricolore trofee.”

Kwaliteit boven kwantiteit

Bij Bakkerij Pascal vinden de klanten er vanaf ‘s morgens hun dagelijks brood, pistolets en diverse soorten boterkoeken. Klassiekers zoals eclairs en appelflappen, vullen een fijne selectie taarten (zonder slagroom) aan. Warme bakker Pascal houdt bewust het assortiment bescheiden, en kiest voor kwaliteit in plaats van heel veel keuze. “Ik bied liever vijf soorten broden aan die de klanten blijven waarderen, een beetje de ouderwetse manier dus zoals alle bakkerszaken vroeger.”

Pascal komt uit een bakkerstraditie uit Waardamme. Nadat hij daar een familiezaak overnam en even in dienst werkte, begon hij opnieuw een eigen bakkerij in Westkapelle. Sinds 2019 staat hij weer aan de oven in zijn eigen streek om de huidige zaak in Veldegem te doen bloeien.

Maar de stiel in de vroege uren en ook de weekends begint toch te wegen. Hij plant om het kalmer aan te doen en nog drie dagen per week te openen, om nog lang trouwe en nieuwe klanten in Veldegem en erbuiten te blijven bedienen.

Sinds geweten is dat hij de Gouden Croissant won, willen ze graag ook smaken waarom. De croissants verkopen als zoete broodjes, waardoor ze onverwacht zijn nieuwe specialiteit kunnen worden. “We zullen er genoeg bijbakken als het nodig blijkt,” lacht Pascal voldaan.

(HV)