Bakkerij Kurt en Sylvie na zwaar hartinfarct van bakker Kurt op 1 april opnieuw open: “Vanaf nu hebben we twee sluitingsdagen”

Op verkiezingszondag 13 oktober kreeg bakker Kurt Nyffels (44) af te rekenen met een zwaar hartinfarct. Zijn leven hing aan een zijden draadje, maar wonder boven wonder en door zijn positieve ingesteldheid herstelt Kurt goed. Een dik half jaar later is hij samen met zijn echtgenote Sylvie Verbeure (44) klaar om opnieuw open te gaan. “Op dinsdag 1 april is het zover, maar vanaf nu zullen we naast de maandag ook op vrijdag gesloten blijven. De andere openingsuren blijven dezelfde.” Het koppel runt Bakkerij Kurt en Sylvie in de Schoolstraat in Beveren-Roeselare sinds medio 2012.

Ook voor Sylvie zal het weer wennen worden. “We hebben een half jaar thuis gezeten, maar ondertussen brengen we alles in gereedheid om binnen 14 dagen opnieuw de deuren te kunnen openen. Uiteraard is er wat gezonde stress, zal het allemaal wel lukken? Maar we hebben beslist om ook een tweede sluitingsdag erbij te nemen. De andere dagen blijven we telkens open van 6.30 tot 18.30 uur, op zondag tot 13.30 uur.”

Het gezin heeft met Yana en Xander ook twee kinderen, zoon Xander studeert straks af als bakker en bedoeling is dat hij tegen de zomer het team van de bakkerij komt versterken.